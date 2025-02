Des plongeurs explorent le plus ancien navire nordique construit à la franc-bord

Des archéologues marins du musée Vrak en Suède ont effectué des plongées dans une épave qui pourrait être, selon eux, le plus vieux navire construit à carvel des pays nordiques jamais découvert. Cette méthode de construction était utilisée pour produire des navires suffisamment solides pour transporter des canons et résister aux tirs ennemis.

Le navire date du 15e siècle et a été retrouvé à Landfjärden près de Häringe, au sud de Stockholm, où se trouve le musée Vrak (épave).

« Il s'agit d'un grand navire qui devait mesurer environ 35 mètres de long et 10 mètres de large », explique Håkan Altrock, conservateur du musée et chef de projet. « La structure du navire est restée bien au-dessus du fond marin et la poupe et le gouvernail sont toujours debout.

« Ce qui est intéressant, c'est que le navire est construit selon le style à franc-bord, ce qui signifie que la coque est constituée de planches posées bord à bord au lieu de se chevaucher, comme dans la technique à clin qui prévalait à l'époque. »

Côté bâbord de l'épave, avec traverse (Jim Hansson, Vrak / SMTM)

Le navire a été désigné comme épave 5, quatre autres ayant déjà été retrouvés à Landfjärden. On a d'abord pensé qu'il s'agissait de navires vikings, mais pendant un certain temps, personne n'a su exactement de quel type de navire il s'agissait, ni de leur âge.

« Il y a un an, nous avons daté trois des quatre plus grandes épaves des XVIIe et XVIIIe siècles », explique Altrock. « Nous avons également pu relier l’une d’entre elles à une source écrite du XVIIe siècle.

Illustration de l'épave 5 (Alexander Rauscher & Jim Hansson, Vrak / SMTM)

Il décrit l'épave 5 comme « la plus ancienne et la plus intéressante des épaves que nous étudions à Landfjärden. Nous l'avons désormais datée avec certitude des années 1480, mais le navire a peut-être été construit dès les années 1460 et réparé dans les années 1480.

« Ce que nous savons également avec certitude, c'est que le bois avec lequel le navire a été construit a été abattu à Möre, qui se trouve dans la région de Kalmar, ou dans l'est de Blekinge. »

Une fois que les archéologues de Vrak auront terminé leur projet actuel sur l'environnement maritime de Häringe, ils espèrent obtenir un financement pour fouiller l'épave 5 dans le cadre d'un projet distinct.

Les vestiges de l'épave 5 et à quoi elle aurait pu ressembler autrefois (Alexander Rauscher et Jim Hansson, Vrak / SMTM)

« Ce navire constitue un lien très intéressant entre les navires médiévaux et modernes et la construction navale », explique Altrock. « Il peut nous apporter de nombreuses informations nouvelles sur un tournant important dans l'histoire maritime de la Suède. »

« La technique de la carvel a permis la construction de navires plus solides et plus grands et est considérée par de nombreux chercheurs comme une réponse à l’utilisation des canons sur les navires au 15e siècle. Avoir des canons à bord nécessitait des navires stables et puissants – et, pour résister aux boulets de canon ennemis, un bordé solide était nécessaire. »

vrak, situé près du musée Vasa à Djurgården à Stockholm, fait partie de l'agence gouvernementale suédoise des musées d'histoire maritime et des transports suédois (SMTM). Explorez un Modèle numérique 3D Sketchfab de l'épave 5.

