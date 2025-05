Un sous-marin de la Première Guerre mondiale, record de profondeur, retrouvé à 1 m

Une plongée d'entraînement et d'ingénierie en haute mer au large de San Diego, en Californie, a donné lieu à des images inédites d'un sous-marin de la Première Guerre mondiale. Le visa F-1 avait été perdu le 17 décembre 1917, entraînant la mort de 19 membres d'équipage et avait été retrouvé gisant sur son côté tribord « remarquablement intact » à une profondeur d'environ 400 m.

Les images haute définition ont été obtenues par une équipe interdisciplinaire dirigée par Établissement océanographique de Woods Hole (WHOI) avec des experts de la marine américaine, du Naval History & Heritage Command (NHHC) et de la National Science Foundation (NSF).

Lancé en 1911, ce sous-marin de 43 mètres de long a un temps détenu le record du monde de plongée profonde, après une descente de 86 mètres. À partir de 1917, il a servi au sein de la Force de patrouille du Pacifique basée à San Pedro, en Californie.

Lors de manœuvres au large de Point Loma, à San Diego, le sous-marin est entré en collision avec son navire jumeau, l'USS Le visa F-3 et, avec un trou dans son flanc bâbord devant la salle des machines, il a coulé en quelques secondes. Seuls trois hommes ont pu être secourus.

Trou dans la coque de l'USS F-1 causé par une collision avec son navire jumeau, l'USS F-3. (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Reconstruction photogrammétrique de la poupe et de l'hélice du F-1 (Zoe Daheron / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Au cours de l'expédition, l'équipe a également pu inspecter un bombardier-torpilleur Grumman TBF Avenger de l'US Navy datant de la Seconde Guerre mondiale, qui était utilisé comme avion d'entraînement lorsqu'il s'est écrasé près de l'aéroport. Le visa F-1 site en 1950.

Opérationnel entre le 24 février et le 4 mars à partir du navire de recherche Atlantis l'équipe a effectué sept plongées sur les sites des épaves, en utilisant des systèmes d'imagerie fixe et vidéo non invasifs montés sur le submersible Alvin – désormais décrit comme un véhicule occupé par des humains (VHO) – ainsi que des systèmes sonar sur l'AUV Sentinelle.

Les véhicules sous-marins font partie de la Installation nationale de submersion profonde (NDSF) flotte, financée par la NSF.

Rob Sparrock (à gauche), responsable du programme des navires de recherche de l'US Navy, et Bradley Krueger, archéologue principal du NHHC, à bord du HOV Alvin (Bruce Strickrott / © Woods Hole Oceanographic Institution)

La tourelle de commandement et les dommages causés par la collision qui ont causé le naufrage du sous-marin F-1 (Zoe Daheron / © Woods Hole Oceanographic Institution)

L'hélice de l'USS F-1 (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Barre à roue externe située sur la voile ou le stabilisateur du F-1 (Bruce Strickrott / NSF / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Moments cruciaux

« Le NDSF fournit un équipement essentiel pour atteindre les profondeurs de l'océan », a déclaré Lisa Clough, directrice par intérim de la division des sciences océaniques de la NSF.

« Bien que le HOV Alvin et l'AUV Sentry soient essentiels pour révéler les dangers géologiques des grands fonds marins et étudier les écosystèmes éloignés, ils offrent également des opportunités de former la prochaine génération de scientifiques et de révéler des moments cruciaux de l'histoire de notre nation. »

Le NHHC s'efforce de localiser, d'interpréter et de protéger les navires et les avions de la marine américaine, et son archéologue sous-marin Brad Krueger a entrepris ce qui était à la fois sa première Alvin plongée et sa première plongée en personne sur un site d'épave historique.

« Ce fut une expérience incroyablement passionnante et enrichissante », a-t-il déclaré. « Nous sommes tous reconnaissants au NHHC pour cette collaboration, qui nous a également permis de documenter et d'évaluer l'état des objets d'art. »

Partie avant du bombardier-torpilleur Avenger de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est écrasé en 2 (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Le cockpit de l'Avenger (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Section de la queue (Anna Michel / NSF GEO / © Woods Hole Oceanographic Institution)

Une cérémonie commémorative a eu lieu le Atlantis au-dessus de l' Le visa F-1 L'épave a été retrouvée après les plongées, avec une cloche sonnée 19 fois, une fois pour chaque membre d'équipage disparu. « L'histoire et l'archéologie sont une histoire d'hommes, et nous avons pensé qu'il était important de lire leurs noms à voix haute », a déclaré Krueger.

Les systèmes sonars multifaisceaux sur Atlantis et du Sentinelle ont produit des cartes haute résolution du sous-marin et des fonds marins environnants, tandis que les séquences vidéo et les images fixes haute résolution ont été utilisées pour produire des modèles photogrammétriques 3D offrant des mesures précises et des détails sur la colonisation de la vie marine.

« Nous avons été prudents et méthodiques lors de l'étude de ces sites historiques afin de pouvoir partager ces images époustouflantes, tout en conservant le respect que ces sites méritent », a déclaré Anna Michel, scientifique en chef du NDSF et co-directrice de l'expédition.

