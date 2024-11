L'épave du destroyer américain de la Seconde Guerre mondiale « Dancing Mouse » a été retrouvée

L'épave profonde d'un destroyer de la marine américaine coulé après une dernière résistance courageuse contre vents et marées pendant la Seconde Guerre mondiale a été découverte dans le nord-est de l'océan Indien, selon le US Naval History & Heritage Command (NHHC).

Le destroyer USS Edsall (DD-219) avait survécu indemne pendant plus d'une heure face à une puissante force navale japonaise avant d'être finalement touché et coulé lors d'une attaque aérienne.

La marine américaine et la marine royale australienne, qui avaient découvert l'épave en scrutant les fonds marins lors d'une mission sans rapport avec l'affaire, ont attendu le récent Remembrance Day (Jour des anciens combattants aux États-Unis), le 11 novembre, pour annoncer la découverte.

L'USS Edsall photographié au début des années 1920 (NHHC)

Le 94m Edsall a été construit en 1920, l'un des destroyers « flush deck » de classe Clemson conçus en 1917 comme escorteurs de flotte de combat pour contrer les torpilleurs allemands de la Première Guerre mondiale.

Elle transportait quatre canons de 4 pouces, un canon antiaérien de 3 pouces, quatre supports de torpilles triples de 21 pouces avec 12 torpilles, deux chenilles de grenades sous-marines à l'arrière et un projecteur de grenades sous-marines à l'avant, une configuration qui avait peu changé, à part quelques mitrailleuses supplémentaires, au moment où la Seconde Guerre mondiale était en cours.

Après l'attaque de Pearl Harbor en novembre 1941 Edsall fut affecté à des missions d'escorte de convois dans le Pacifique occidental. Fin février 1942, le destroyer, commandé par le lieutenant Joshua James Nix, quitta Tjilatjap à Java avec son navire jumeau USS Whipple pour récupérer les survivants du transport d'hydravions USS Langley, qui avait été gravement endommagé lors d'une attaque aérienne japonaise alors qu'il transportait des chasseurs et des équipages.

Edsall a pris en charge tous les survivants et trois jours plus tard a transféré la plupart d'entre eux sur le pétrolier USS Pecos près de l'île Christmas avant de repartir vers le nord en direction de Java.

Peu de temps après, des avions japonais ont été repérés et coulés PecosLes comptes de la flotte japonaise suggèrent que Edsall aurait pu essayer de répondre aux appels de détresse du pétrolier, mais le 1er mars, le destroyer a rencontré quatre navires de guerre japonais plus gros : les cuirassés salut et kirishima et croiseurs lourds Tone et Chikuma.

Ces navires auraient tiré 1,300 XNUMX obus sur Edsall sans toucher l'avion. Un observateur japonais a comparé sa performance à celle d'une « souris dansante japonaise » en raison de sa vitesse imprévisible et de ses changements de trajectoire.

Il a fallu une force de frappe de bombardiers en piqué pour finalement neutraliser et couler le destroyer. Un petit nombre de survivants ont été récupérés par Chikuma mais ils seront plus tard exécutés.

Les derniers instants de la « Dancing Mouse », USS Edsall (NHHC)

Profondeur extrême

À l'été 2023, le navire de sauvetage de sous-marins de la marine royale australienne Chauffeur Le sonar du navire a détecté le site de l'épave et des plongées de suivi ont été effectuées à l'aide d'un ROV jusqu'à une profondeur extrême d'environ 5.5 km. La RAN a informé le NHHC, qui a finalement pu confirmer l'identité de l'épave comme étant celle de l'USS Edsall.

Le destroyer avait initialement été signalé coulé à environ 320 km à l'est de l'île Christmas, un territoire australien au sud de Java.

« Trouver le Edsall « Cela renforce encore davantage la solide alliance qui existe entre les États-Unis et l'Australie depuis la Seconde Guerre mondiale, renforcée par l'actuel partenariat de sécurité trilatéral Australie, Royaume-Uni, États-Unis (AUKUS) », a commenté le secrétaire de la Marine américaine Carlos Del Toro.

« Un élément clé d’AUKUS est le développement des technologies sous-marines les plus avancées du type qui a permis la découverte de Edsall dans l’immensité de l’océan Indien – ce qui n’était pas possible il y a quelques années seulement. »

Une autre vue de l'épave (Marine royale australienne)

"Edsall "Elle a reçu deux étoiles de bataille pour son service en temps de guerre", a écrit le directeur du NHHC, Samuel Cole. "Cependant, comme il n'y avait aucun témoin américain vivant de EdsallLors du dernier combat de l'US Navy, il n'y a pas eu de médailles d'honneur, de croix de la marine ou de citations d'unité présidentielles pour ce qui fut l'une des actions les plus courageuses et les plus valeureuses de l'histoire de la marine américaine.

« Néanmoins, nous avons le devoir de nous souvenir de leur courage face à des obstacles insurmontables. »

