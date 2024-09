Des femmes intègrent les équipes de plongée des marines néo-zélandaise et coréenne

Pour la première fois, des plongeuses démineuses ont été diplômées simultanément dans les marines néo-zélandaise et sud-coréenne

Les deux femmes rejoignant les hommes de la Royal New Zealand Navy (RNZN)'s HMNZS Matataua L'unité de guerre littorale est composée de la plongeuse Petra Dye-Hutchinson et du lieutenant Bethany Ward, qui ont suivi le cours de plongeurs de défense aux côtés de huit hommes à la base navale de Devonport à Auckland.

Les cinq mois de Formation couvre l'équipement et les techniques de plongée militaire, la lutte contre les mines, l'entretien sous-marin et la réparation des dommages de combat, la démolition, l'élimination des explosifs et des munitions et les techniques de recherche.

Des femmes avaient déjà suivi ce cours auparavant, mais aucune n’était devenue plongeuse-démineuse à temps plein.

« L'importance des réalisations du lieutenant Ward et du plongeur Dye-Hutchinson est considérable », a déclaré le commandant Trevor Leslie, HMNZS Matataua"Mais maintenant, les affaires sont comme d'habitude pour ces deux plongeurs alors qu'ils entreprennent la consolidation Formation et se déployer en opérations avec leurs camarades du HMNZS Matataua. »

Able Diver Dye-Hutchinson, 28 ans et originaire d'Auckland, a rejoint l'armée en 2015 et est devenue intervenante d'urgence, mais a été transférée dans la marine après avoir commencé le cours de plongeurs de la défense. « Je n'avais jamais fait de plongée auparavant, mais à mi-parcours du cours, j'adorais ça », dit-elle.

Originaire de Plymouth en Angleterre, le lieutenant Ward, âgé de 26 ans, avait servi dans la Royal Navy avant de terminer un échange avec la RNZN en tant que gardien de quart sur le HMNZS Canterbury – échanger une base de Devonport contre une autre.

Lieutenant Bethany Ward Lieutenant-général Mun Hee-Woo (voir ci-dessous) Petra Dye-Hutchinson, plongeuse experte

« Je voulais devenir plongeuse dans la Marine depuis que j’avais 16 ans », dit-elle. « J’ai vu les plongeurs Formation au Royaume-Uni et on m'a demandé : « Est-ce que les filles ont le droit de faire ça ? » Ils m'ont répondu : « Oui, nous avons des plongeuses ».

« Nous avons de longues journées et nous nous retrouvons dans des situations inconfortables. La plupart du temps, nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite, surtout en ce qui concerne les marées et les changements de temps. Il faut vraiment s'adapter aux éléments, mais j'aime la polyvalence de ce métier.

« J'aime le fait qu'il s'agisse d'une communauté de personnes qui travaillent selon des normes professionnelles très élevées, la variété du travail au quotidien et le fait que ce soit un défi physique. »

« Ce qu'il y a de mieux dans l'apprentissage de quelque chose de difficile, c'est que vous vous sentez comme un enfant à ce moment-là, puis tout d'un coup, quelque chose se passe et vous y parvenez », a déclaré Able Diver Dye-Hutchinson.

« Surtout sous l'eau, c'est le moment où, au sein de l'équipe, tout se met en place et où l'on résout le problème. Les choses qui étaient vraiment difficiles deviennent alors une seconde nature. »

Percée en Corée du Sud

Lt Jg Mun à Formation

En République de Corée, l'unité de sauvetage et de sauvetage en mer (SSU) de la marine vient d'accueillir sa première plongeuse sous-marine. L'armée du pays cherche activement à déployer davantage de femmes en raison des inquiétudes concernant le faible taux de natalité du pays, et en 2022, elle a assoupli son ancienne politique pour leur permettre de rejoindre les équipages des sous-marins.

Après un programme intensif de 12 semaines Formation cours, le lieutenant Jg (Junior Grade) Mun Hee-woo vient de terminer un cours de qualification supplémentaire aux côtés de 63 autres étudiants du bataillon de sauvetage de Haenan et est devenu un enquêteur sous-marin en haute mer, réputé avoir la force et les compétences requises pour mener à bien des missions de sauvetage sous-marin.

« J'étais sûre de pouvoir terminer la formation », a-t-elle déclaré à la presse coréenne. « Je ne pense pas que quiconque aurait pu savoir que j'étais une femme si personne ne le leur avait dit, puisque j'avais les cheveux courts. »

Le lieutenant Jg Mun a déclaré que c'était l'âge plutôt que le sexe qui avait augmenté le défi pour elle - à 27 ans, elle avait huit ans de plus que son plus jeune collègue, ce qui, selon elle, rendait plus difficile une récupération rapide pendant l'entraînement physique.

La première moitié du cours se concentre sur l'endurance de base et la capacité de natation avec environ sept heures d'entraînement pratique par jour, comprenant la course jusqu'à 9 km et la gymnastique.

Au cours des troisième et quatrième semaines, les candidats doivent nager 5.5 km dans la mer sans protection thermique, plus 7.5 km supplémentaires avec ailettes et masque pour améliorer l'endurance à la natation et les compétences de survie en mer, entrecoupées de théories et d'exercices de sauvetage.

Lt Jg Mun : L'âge, et non le sexe, était le défi

Au cours de la deuxième moitié du cours, les plongeurs développent leur endurance en courant 10 km par jour et en faisant des exercices physiques, ainsi qu'en utilisant un bateau pneumatique et en s'entraînant à la plongée sous-marine. Les semaines 8 à 11 se concentrent sur la plongée sous-marine jusqu'à environ 40 m, ainsi que sur les techniques de respiration, les évacuations d'urgence, l'aide personnelle et la formation à la recherche.

Le lieutenant Jg Mun s'est spécialisé en éducation physique et en études marines à l'université et a rejoint la marine il y a deux ans, en tant que marin sur le navire d'escorte. Daegu, puis comme responsable de la planification au Naval Education Command – mais toujours avec le rêve de devenir plongeuse. Elle avait postulé pour le cours en avril dernier.

« Je suis fière de faire partie de l’équipe de sauvetage qui possède les plus hautes capacités de sauvetage en mer au monde », a-t-elle déclaré. « Je m’efforcerai toujours de protéger la vie des citoyens et des soldats et de contribuer au développement des opérations de sauvetage naval. »

Son prochain défi est un cours de suivi de 14 semaines qui comprend la plongée à 90 m en utilisant des systèmes alimentés en surface.

