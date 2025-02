Gagnez un voyage pour deux à Grenade au GO Diving Show

Envie de gagner un voyage pour deux personnes à Grenade, paradis de la plongée dans les Caraïbes ? Eh bien, les visiteurs de la Salon de la plongée GO ce week-end, ils ont la chance de gagner ce superbe prix, et tout ce qu'ils ont à faire pour participer est de se rendre sur le Stand PureGrenada (860) et Stand Aquanauts Grenade (410) a l'événement.

Les deux stands afficheront des codes QR de compétition. Scannez-les pour avoir une chance de gagner ce superbe voyage et apprenez-en plus sur l'île, ses habitants et la plongée auprès des équipes de PureGrenada et d'Aquanauts Grenada. Les heureux gagnants seront informés dans la semaine suivant le salon.

Ce prix fabuleux – gracieuseté de PureGrenade, Vrai Blue Bay Boutique Resort et Aquanauts Grenade – comprend les vols aller-retour en classe économique avec British Airways, un séjour de sept nuits au True Blue Bay Boutique Resort en formule petit-déjeuner et un forfait de plongée avec Aquanauts Grenada (forfait de dix plongées gratuit pour le premier plongeur et 50 % de réduction sur un forfait de dix plongées pour le deuxième plongeur).

Grenade est l'un des hauts lieux de la plongée des Caraïbes, avec des paysages époustouflants, une histoire et une culture à la hauteur. Avec des récifs coralliens colorés, des épaves de navires spectaculaires, des plongées dérivantes exaltantes et un parc de sculptures sous-marines unique, Grenade, Carriacou et Petite Martinique ont tout pour plaire. Avec plus de 50 sites de merveilles sous-marines fascinantes à découvrir, il n'est pas étonnant que les plongeurs de tous niveaux du monde entier soient attirés par l'île - un véritable paradis pour les plongeurs !

Le True Blue Bay Boutique Resort est un établissement quatre étoiles familial situé à St Georges. Détenu et exploité par la famille Fielden, le True Blue Bay est parfait pour ceux qui recherchent une expérience grenadienne authentique. L'hôtel est parfait pour ceux qui veulent s'immerger dans la Grenade elle-même. Ce complexe hôtelier de charme animé et convivial propose 70 chambres confortables et agréablement conçues.

Explorez la « capitale des épaves des Caraïbes » avec votre nouvelle famille Aqua ! Aquanauts Grenada est un magasin de plongée familial et respectueux de l'environnement qui met l'accent sur la sécurité et les expériences mémorables. Avec des épaves, des récifs et des sculptures à explorer, la Grenade a vraiment quelque chose à offrir à chaque plongeur. Aquanauts Grenada propose du Nitrox 30 % gratuit ainsi que des ratios de plongée 4:1 – 6:1 pour garantir une expérience de plongée de premier ordre.

NB: Dates d'interdiction : du 30 juin au 8 juillet 2025, du 6 au 13 août 2025 et du 15 décembre 2025 au 4 janvier 2026. Exclusions : équipement de location, plongées supplémentaires, surclassements et/ou autres frais accessoires. L'offre n'est valable pour aucun autre forfait de plongée. La participation est ouverte aux adultes de plus de 25 ans. Le prix est valable un an à compter de la date du tirage au sort.

Le salon de la plongée GO

Le salon de la plongée GO – le seul consommateur de plongée et Responsables spectacle au Royaume-Uni – revient au NAEC Stoneleigh les 1er et 2 mars 2025, juste à temps pour lancer la nouvelle saison, et promet un week-end plein de contenu interactif, éducatif, inspirant et amusant.

En plus de la scène principale - cette fois-ci avec en tête d'affiche la star de la télévision, l'auteur et l'aventurier Steve Backshall, qui fait un retour bienvenu au GO Diving Show après quelques années d'absence, ainsi que Dawn Kernagis, aquanaute NEEMO formée à la NASA et responsable de la recherche scientifique chez DEEP, Monty Halls, présentateur de télévision, auteur et éternel favori, le Dr Timmy Gambin, qui discutera du riche patrimoine maritime et militaire de Malte, et le duo dynamique d'explorateurs Rannva Joermundsson et Maria Bollerup, qui parleront de leur récente expédition Buteng en Indonésie - il y a à nouveau des scènes dédiées à la plongée au Royaume-Uni, à la plongée technique, photographie sous-marine et des histoires inspirantes. Andy Torbet animera à nouveau la scène principale et fera également une présentation sur les défis du tournage de plongées techniques pour les émissions de télévision. Une liste de tous les intervenants, y compris les horaires, est disponible ici.

En plus des scènes, il y a une multitude d'éléments interactifs - la grotte toujours populaire, la piscine d'essai géante, la plongée immersive en réalité virtuelle sur épave technologique, les ateliers d'apnée et les exercices d'alignement, la zone de biologie marine et, nouveauté pour 2025, votre chance de vous essayer à la cartographie des épaves avec la Nautical Archaeology Society et leur « épave » - le tout disséminé parmi un nombre toujours croissant de stands d'offices de tourisme, de fabricants, Formation agences, centres de villégiature, bateaux de croisière, centres de plongée, détaillants et bien plus encore.

Cette année voit également la Concours NoTanx Zero2Hero Cette compétition, destinée aux apnéistes débutants, verra 12 candidats se soumettre à une première épreuve Formation avec Marcus Greatwood et l'équipe NoTanx à Londres fin février. Ensuite, cinq finalistes sélectionnés s'affronteront au GO Diving Show pendant le week-end de mars, avec notamment des séances d'apnée statique en piscine, pour désigner le grand gagnant, qui se verra offrir un séjour d'une semaine à l'éco-village de Marsa Shagra, offert par Oonasdivers.

Billets en prévente maintenant disponibles !

Achetez maintenant votre billet journalier pour £17.50 + frais de réservation et préparez-vous à une expérience éducative, passionnante et inspirante ! Ou avec autant d'intervenants sur les deux jours, plus tous les affichages interactifs et les exposants à visiter, pourquoi ne pas en faire un week-end et prendre un billet de deux jours pour £25 + frais de réservation ?

Le billet journalier coûtera 25 £ à la billetterie le week-end du spectacle, alors réservez à l'avance et économisez de l'argent !!

Des tarifs de groupe pour 10 personnes et plus sont également disponibles si vous venez avec les membres de votre centre/club.

Réservez vos billets sur le site de Go Diving Show.

Et comme toujours, le prix du billet comprend le stationnement gratuit. Et l'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans, alors emmenez les enfants pour une fabuleuse journée en famille !