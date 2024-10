Le navire de recherche unique FLIP, destiné à être démoli, a rejoint DEEP

Le R/P FLIP (Floating Instrument Platform), un navire de recherche pionnier exploité depuis plus de 50 ans par le Bureau de recherche navale de la marine américaine et la Scripps Institution of Oceanography, a été mis hors service en août 2023 et remorqué jusqu'au Mexique pour y être mis à la ferraille.

La nouvelle de la destruction imminente de FLIP est parvenue au fondateur de DEEP, la société de conception sous-marine développant la prochaine génération d'habitats humains sous-marins, et dans les 48 heures, une équipe a été mobilisée et était en route vers le Mexique pour intercepter FLIP avant qu'il ne soit détruit.

« Les instructions de notre fondateur étaient très claires », explique Giulio Maresca, le nouveau capitaine de FLIP : « Sauvez-la. Ne revenez pas sans elle. »

Connue pour sa conception unique, cette remarquable plate-forme peut « basculer » d'une position horizontale à une position verticale. La capacité du navire de 108 mètres de long à changer d'orientation de l'horizontale à la verticale lui a donné une stabilité même dans des mers tumultueuses, ce qui a permis d'étudier des phénomènes océanographiques tels que la propagation du son, la dynamique des vagues et la vie marine dans le large.

Initialement mis en service en 1962, le FLIP a joué un rôle crucial dans l’avancement de la compréhension scientifique de l’océan, notamment en acoustique et en hydrodynamique, et ses contributions à l’océanographie restent très importantes, ayant permis des décennies de recherche révolutionnaire en sciences marines.

La mise hors service en 2023 a marqué la fin d’une époque pour cette plateforme emblématique, devenue un symbole de la recherche marine innovante. Mais, jusqu’à présent, personne ne le savait, ce n’était pas la fin et il s’agit désormais du dernier navire à rejoindre l’aventure DEEP.

Depuis qu'elle a été sauvée de la casse, la plate-forme sauvée a fait son chemin depuis le Mexique, à travers le canal de Panama et à travers l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, où au cours des 12 à 18 prochains mois, elle sera réaménagée et modernisée en France.

Kristen Tertoole, PDG de DEEP, a déclaré : « FLIP est une plateforme de recherche emblématique. Tous les membres des communautés de recherche ou d'ingénierie maritimes la connaissent et beaucoup ont une ou deux histoires de guerre à raconter. Nous sommes incroyablement fiers de confirmer l'arrivée de FLIP dans les eaux européennes. »

« FLIP est le fruit d’une époque d’ingénierie audacieuse et d’optimisme pour notre avenir et nos océans, une philosophie que DEEP partage et cherche à incarner. Notre mission est peut-être tout aussi audacieuse : rendre les humains aquatiques en permettant à notre espèce de vivre, de travailler et de prospérer sous l’eau.

« FLIP jouera un rôle clé dans la flotte DEEP, en fournissant une plate-forme unique pour la recherche océanique et en étant capable de soutenir les déploiements d'habitats Sentinel de DEEP dans le cadre de notre réseau de recherche étendu.

« Nous sommes impatients d'annoncer sa remise à l'eau début 2026, et je suis ravi de confirmer que de nombreux groupes océanographiques et de recherche sont déjà en contact pour garantir l'accès. »

Le réaménagement du FLIP aura lieu au chantier naval MB92, un chantier naval réputé qui possède des installations à Barcelone, en Espagne, et à La Ciotat, en France. « La réputation de MB92 en matière de technologie de pointe, d'innovation et d'engagement en faveur du développement durable en a fait le choix évident pour ce projet, certes très inhabituel », déclare Maresca.

Rob Papworth, directeur général du groupe MB92, a déclaré : « La modernisation complète du FLIP, qui vise à approfondir notre compréhension de l'océan, est inscrite dans notre ADN. MB92 est particulièrement fier de participer à ce projet historique. »

Le Dr Tom Drake, du Bureau de la recherche navale, a déclaré : « Je suis ravi de la décision du DEEP de revitaliser et de moderniser le R/P FLIP, une plateforme de recherche unique qui a servi l'ONR de manière exceptionnelle pendant des années. Cette initiative de modernisation élargira considérablement ses capacités en matière de sciences océaniques, d'observation et d'exploration, insufflant une nouvelle vie à un navire qui a été essentiel à notre mission. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec le DEEP pour poursuivre la fière tradition d'excellence de la marine américaine dans l'exploitation du FLIP. »

Photomatons Crédit : Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego