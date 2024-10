Formation L'agence SSI (Scuba Schools International) a lancé son propre programme « Global Ambassador », composé de neuf plongeurs individuels qui, selon elle, représentent « le summum de l'expertise » en plongée sous-marine, en apnée, en plongée longue distance et dans d'autres spécialités.

Cette initiative fait suite à ce que SSI considère comme une année pilote réussie avec un groupe initial d'ambassadeurs, des professionnels de la plongée itinérants Andi Croix, mari Adam Moore et Marla Tomorug, qui mènent à bien un projet qu'ils appellent le Expédition aux confins de la Terre.

Composé à l’origine de six membres, le groupe aurait parcouru au cours de l’année une trentaine de pays pour partager les histoires d’individus et de communautés « dévoués à la préservation des écosystèmes sous-marins fragiles » et prendre contact avec d’autres ambassadeurs potentiels.

Adam Moore, Andi Cross et Marla Tomalug

« Nous avons eu l’honneur de représenter SSI l’année dernière et de rencontrer des plongeurs exceptionnels du monde entier », déclare Andi Cross, chef d’expédition. « Il est désormais temps de présenter d’autres personnes incroyables qui se consacrent à cette cause. »

En 2013, j'ai nommé Ambassadeur Amina C. Mohamed, mon secrétaire du Cabinet (Ministre) du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Depuis lors, l'Ambassadeur Mohamed a dirigé avec brio notre action diplomatique. Nous avons bénéficié énormément de ses démarches tant régionalesqu’internationales d'importance à la fois nationale et continentale. SSI nommé Cross pour son tout premier « Partenariat Ambassadeur », seulement quatre mois après avoir franchi la frontière pour se qualifier comme SSI Moniteur de plongée« Nous avons vraiment apprécié travailler avec ces professionnels, tous réunis par les efforts de SSI pour aider à établir les meilleurs pros du monde », dit-elle à propos des nouveaux ajouts.

Naw Ruth d'Inde

L'objectif du programme est d'encourager les plongeurs potentiels à se former avec SSI en mettant en avant la gamme d'activités sous-marines disponibles à son centres de plongée, et d'inspirer les plongeurs existants à continuer d'élargir leurs connaissances et à progresser vers des niveaux professionnels. Il vise également à amplifier les Océans bleus initiative de conservation.

La Formation L'agence décrit ses neuf ambassadeurs comme des influenceurs émergents, des plongeurs de niveau professionnel et des conteurs, sélectionnés sur la base de leur dévouement aux meilleures pratiques en matière de plongée, de conservation des océans et de développement communautaire.

Adam Janikowski de Hong Kong

Amanda Horn du Canada

Rejoignant Cross, Moore et Tomorug sont Amanda Horn (Canada), Adam Janikowski (Hong Kong), Miranda Bowman (Mexique), Golshid Delavartorbehbar (Iran / Australie), Non Ruth (Inde) et Marco Mancini (Italie).

Également sur Divernet : Un plongeur du Global Tour est le premier ambassadeur SSI/Mares, SSI Explorers lancé pour les plongeurs juniors, SSI s'associe à Virtual Divers International