RAID comble les chaînons manquants du nitrox et de la déco

Dive RAID International a lancé deux nouveaux cours conçus pour combler les lacunes entre ses programmes techniques et récréatifs : Nitrox Plus et Decompression Diver.

Le RAID Nitrox Plus Le cours est conçu pour les plongeurs récréatifs qui souhaitent prolonger leur temps sous l'eau et acquérir des connaissances en plongée technique, mais sans avoir à faire un investissement majeur dans un nouvel équipement, explique RAID. Il consiste à utiliser deux bouteilles (une seule et une à étage) pour assurer la sécurité d'un gaz supplémentaire jusqu'à la limite récréative de 40 m, et à apprendre la manière la plus efficace de l'installer et de l'utiliser.

Le cours se concentre sur l'utilisation du nitrox pour les plongées avec des paliers de sécurité maximum de 10 minutes et intègre un facteur de gradient conservateur.

Plongeur avec décompression est conçu comme une « introduction douce » à la plongée avec décompression par étapes, en sidemount ou en twinset, et permet des plongées jusqu'à 40 m en utilisant trois bouteilles, deux avec du gaz de fond et une avec du gaz de décompression entre 50 et 100 % d'oxygène. Le cours peut être combiné avec une formation RAID sidemount ou twinset.

Les étudiants doivent être des plongeurs expérimentés en eau libre âgés de 18 ans ou plus avec 30/25 heures ou plus de plongée sous-marine avec les spécialités Deep, Nitrox (ou Nitrox Plus) et Explorer 30 ou Advanced 35. Les instructeurs RAID Deco 40 ou supérieurs peuvent dispenser le cours.

Les élèves devront effectuer au moins une plongée en milieu protégé et au moins quatre plongées de formation en milieu naturel d'une durée minimale de trois heures. Une ou plusieurs de ces plongées doivent être des plongées de décompression.

Certificats d'intervention d'urgence gratuits

Pour ses formateurs, en attendant, RAID offre une certification gratuite d'instructeur de premiers secours et d'instructeur de fournisseur d'oxygène s'ils postulent avant la fin avril 2025.

L'objectif est « d'avoir des secouristes et des fournisseurs d'oxygène bien formés présents à chaque plongée, sur chaque site, dans le monde entier », précise l'agence - rendant ainsi la plongée « un peu plus sûre ».

D'ici fin 2025, l'objectif est que tous les professionnels de la direction du RAID soient titulaires des deux certifications. Pour les instructeurs RAID actuels qui ne les ont pas encore obtenues, les crédits seront mis à disposition gratuitement jusqu'à fin avril, après quoi les candidats devront payer l'équivalent de 50 USD chacun pour chacun d'eux.

