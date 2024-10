La « One Dive Family » s'aligne sous la bannière SDI

International Training (IT), basé en Floride, a décidé de mettre de l'ordre dans son image de marque en matière de formation de plongeurs en regroupant ses différentes agences sous une seule et même entité : SDI, ou Scuba Diving International.

Ce qu'elle appelle sa « One Dive Family » combine le service senior TDI (Technical Diving International) avec ERDI (Emergency Response Diving International) et PFI (Performance Freediving International) pour inclure la plongée technique et de sauvetage et l'apnée avec les services de plongée récréative de SDI lui-même.

« Depuis 1994, TDI est la référence en matière de sécurité et d’innovation dans le domaine de la plongée technique », déclare Brian Carney, PDG d’IT. « L’héritage de TDI est la base sur laquelle SDI et notre famille One Dive sont construits, garantissant que tous les plongeurs reçoivent la même formation et le même soutien de haute qualité qui nous définissent depuis des décennies. »

L'unification des marques sous SDI « nous permet de mieux communiquer nos valeurs communes et d'offrir une expérience simplifiée et cohérente aux plongeurs du monde entier », selon IT.

SDI était formé en 1998 pour proposer une formation de plongée récréative à partir du niveau débutant. TDI, ERDI et PFI continuent d'exister en tant que sous-marques, conservant leur orientation spécialisée.

« La campagne One Dive Family célèbre tout ce que nous défendons depuis 1994 », déclare Stephanie Miele, directrice des opérations informatiques. « En tant qu'entreprise familiale disposant d'un réseau mondial de professionnels et de plongeurs, cette unification nous permet d'exprimer clairement notre objectif et nos valeurs.

"Sous SDI« Nous continuerons à être une famille mondiale et diversifiée de plongeurs, favorisant l'inclusion dans nos efforts pour aider davantage de personnes à explorer en toute sécurité le monde sous-marin avec confiance et émerveillement durable. »