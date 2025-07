High fives chez PADI après une étude sur l'industrie de la plongée

Le nombre mondial d'adhérents à PADI dépasse celui de ses concurrents en termes de revenus, de productivité et de fidélité à la marque – c'est la conclusion de l'étude 2025 sur l'industrie de la plongée menée par le chercheur indépendant Boston Consulting Group (BCG).

Parmi les membres, on compte 128,000 6,600 professionnels de la plongée et XNUMX XNUMX centres de plongée. BCG affirme que ses recherches indiquent qu'un partenariat avec PADI génère une réelle croissance commerciale. L'agence de formation s'est imposée comme leader du secteur en termes de confiance des consommateurs, obtenant le Net Promoter Score (NPS) le plus élevé de toutes les organisations de formation de plongeurs.

Le NPS mesure la propension des clients à recommander les produits ou services d'une entreprise à leurs proches. Les résultats du BCG concordent avec ceux d'une étude menée par PADI, selon laquelle 91 % des nouveaux plongeurs PADI Open Water recommanderaient la marque.

Selon le rapport, les magasins de plongée exclusifs PADI ont gagné 186,000 137,000 $ US (2024 15 £) de plus en 20 que les centres de plongée non PADI et ont signalé une productivité supérieure de XNUMX à XNUMX %.

« Ces résultats confirment que la marque PADI, ainsi que ses programmes de formation et de marketing, contribuent à la prospérité des centres de plongée », a déclaré Kristin Valette Wirth, directrice de la marque et des adhésions chez PADI Worldwide. « Être membre PADI est une stratégie commerciale rentable. »

« Grâce à une visibilité mondiale, une formation de premier ordre et des outils commerciaux et marketing inégalés, l'organisation PADI aide ses membres non seulement à réussir, mais aussi à être leaders sur leur marché. »

PADI a délivré plus de 30 millions de certifications

L'agence de formation propose actuellement 94 cours en 27 langues et, à l'approche de son 60e anniversaire en 2026, affirme avoir délivré plus de 30 millions de certifications.

Il a été constaté qu'elle bénéficiait d'une exposition médiatique 21 fois supérieure à celle de toute autre agence de formation de plongeurs, avec une part de voix mondiale de 90 %, un nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux 3.6 fois supérieur à celui de son concurrent le plus proche et un trafic web quatre fois supérieur. Grâce à cela, 75 % des nouveaux plongeurs connaissent PADI avant de commencer leur formation, explique Wirth.

L'étude du BCG a révélé que les membres PADI gagnaient plus, étaient plus productifs et bénéficiaient d'un engagement client accru grâce à des outils et des promotions tels que PADI Adventures, PADI Club, le défi de parrainage et Défi Maître plongeur.

PADI affirme également avoir contribué à mobiliser plus de 70 millions de porteurs de flambeau océanique, accordé plus de 6 millions de dollars de subventions de conservation, alimenté plus de 350,000 2,700 initiatives locales et avoir plaidé pour que plus de XNUMX XNUMX sites de plongée adoptés obtiennent le statut d'aire marine protégée.

L'UNESCO soutient le projet DAN/PADI

Un plongeur PADI travaille sur une étude des récifs coralliens

Dans d'autres nouvelles de PADI, la collaboration de l'agence avec le Divers Alert Network (Ocean Literacy Project)DAN) a été officiellement reconnue comme une « action de la Décennie de l’océan » par UNESCOCommission océanographique intergouvernementale.

Il rejoint un autre programme, Ocean Literacy With All, dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030).

Le projet DAN.PADI Ocean Literacy est une initiative éducative internationale visant à sensibiliser les jeunes générations et à leur donner les moyens de devenir des gardiens de l'océan. Grâce à l'apprentissage en ligne, à la science et aux récits, il vise à rendre la connaissance de l'océan accessible et stimulante.

Le programme propose des contenus développés par DAN Europe en collaboration avec des professeurs d'université et des chercheurs en sciences marines. Il est utilisé par les instructeurs DAN et PADI dans les écoles, les centres de plongée et les initiatives jeunesse, en anglais et en italien. Il s'inspire de la Scuola D'Amare, une initiative réussie lancée par une association PADI italienne.

Le projet est conçu pour encourager les jeunes générations à devenir des gardiens de l'océan

Depuis 2019, le programme aurait permis à plus de 80,000 XNUMX étudiants de découvrir la mer Méditerranée. Quatre modules d'apprentissage principaux couvrent la science citoyenne, la pollution plastique, le changement climatique et l'archéologie sous-marine.

PADI affirme que l’approbation de l’UNESCO permettra au projet Ocean Literacy de s’étendre et d’inclure l’éducation océanique pour les personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes nationalités. Accédez au programme ici.

Également sur Divernet : PADI s'associe à des fabricants d'équipement pour la pêche au chalut pour nouveaux plongeurs, Un voyage de plongée aux Fidji en jeu dans le défi PADI Master, Les plongeurs ratent-ils une astuce avec nos petits signaux manuels ?, Un instructeur de plongée britannique reçoit un prix de sauvetage