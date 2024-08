Grant élargit le champ de formation du club de plongée de Manx

Le plus ancien club de plongée sous-marine de l'île de Man a reçu une subvention de loterie pour lui permettre de former davantage de nouveaux plongeurs et, espère-t-il, d'abaisser la tranche d'âge de ses recrues.

« Ce serait formidable de voir davantage de jeunes vouloir apprendre à plonger », déclare la présidente du club, Leigh Morris, qui a rédigé la demande de financement qui vient d'être approuvée par le Manx Lottery Trust.

Le Sub-Aqua Club de l'île de Man (IOMSAC), qui en est maintenant à sa 66e année, a reçu 2,500 XNUMX £ de la fiducie pour lui permettre d'offrir une piscine gratuite. Formation à huit jeunes au cours des deux prochains hivers.

"Nous visons à former des jeunes pour qu'ils obtiennent la qualification Ocean Diver, et nous avons deux stagiaires qui viennent de commencer", a déclaré Morris. Divernet. L'argent supplémentaire couvrira les coûts de fourniture d'équipement de plongée dans une gamme de tailles appropriée ainsi que la location des installations de piscine pour les sessions supplémentaires.

L'IOMSAC est également l'une des plus anciennes succursales du British Sub-Aqua Club (BSAC 76), ayant été créée en 1959 par le personnel de la station de recherche marine de Port Erin, aujourd'hui fermée. L'île de Man est une dépendance de la Couronne britannique et « la seule nation au monde à être une biosphère de l'UNESCO », explique Morris.

Le club compte une cinquantaine de membres, dont une dizaine de stagiaires actuellement. Il plonge la plupart des semaines, en fonction de la météo, et dispose de deux RIB, conservés sur des côtés différents de l'île pour plus de flexibilité, bien que les membres puissent également utiliser le bateau rigide géré par le seul magasin de plongée de l'île de Man, Discover Diving.

Piscine Formation se déroule au King William's College et en eau libre Formation principalement de la jetée de Port Erin,

Leigh Morris reflète la vie marine de l'île de Man photographie opportunités en tant que lauréat du prix Splash In Biosphere Biodiversity en juillet.

Morris travaille pour le Manx Wildlife Trust, tout comme la secrétaire du club, le Dr Lara Howe, l'officier maritime du trust et l'OIM. Recherche de mer coordinateur, tandis que l'officier de plongée John Kermode est un BSAC National Formatrice.

Outre le type d'attractions marines indiquées par les caractéristiques de l'île Biosphère de l'UNESCO statut, le club a accès à des épaves à différentes profondeurs et possède ce qu'il décrit comme « l'une des épaves les plus historiques des îles britanniques » – HM Cheval de course en sloop, qui a coulé en 1822 et a été redécouvert par le club exactement 200 ans plus tard.

Trois canons ont été découverts sur l'épave l'année dernière. «Nous plongeons régulièrement sur le site et découvrons de nouveaux artefacts à chaque plongée», explique Morris. Le prochain projet de ce club proactif, en réponse à une demande extérieure, est de concentrer les plongées autour du phare de Douglas à la recherche de son lampadaire historique perdu.

