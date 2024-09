Famille et amis ciblés dans la campagne de parrainage de PADI

« La plongée me permet d'explorer la beauté de l'océan, et j'aimerais partager cela avec mon partenaire, Brady », déclare PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey from the UK, talking about the Formation agency’s new “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme.

« Il a grandi dans un endroit isolé, sans la mer dans sa vie, et n'a pas toujours aimé les eaux froides. Mais après avoir déménagé en Cornouailles, il a découvert son amour pour l'océan grâce au surf et à la plongée avec tuba.

« La prochaine étape consiste désormais à lui faire obtenir sa certification, car cela nous ouvre un tout nouveau monde sous-marin que nous pourrons explorer ensemble. J'ai hâte que Brady découvre la magie sous-marine en tant que plongeur PADI. »

Kayleigh Slowey, AmbassaDiver PADI UK : « Obtenir la certification Brady est la prochaine étape. »

PADI is encouraging scuba divers to recruit friends and family-members as their dive-buddies with its new “diver-acquisition” campaign, an incentive scheme that enables PADI divers at any level to send out a 15%-off link for the PADI Open Water eLearning course, via their PADI Account.

By using the link, the new recruit in turn unlocks a 30-day trial to the PADI Club for the diver who sent out the offer. Club membership costs US $50 a year and offers access to discounts on PADI’s eLearning programmes and certification cards, a free ReActivate programme and a abonnement à la numérique version of PADI’s Plongée sous-marine magazine.

« PADI investit massivement dans cette campagne et nous encourageons notre communauté de plongeurs, de professionnels de la plongée, de centres de plongée et de resorts à faire de même », déclare Valette Wirth, responsable de la marque et des adhésions chez PADI Worldwide.

« Excuse glorifiée »

La Formation agency is running four mini-campaigns in connection with the referral programme, focusing on the prime reasons for learning to dive, which it says are wellness, connection, education and purpose.

Le programme offre aux professionnels PADI une incitation supplémentaire à vendre plus de cours en alimentant le PADI Défi Maître plongeur et offre aux étudiants du MSD la possibilité de gagner un voyage de plongée aux Maldives.

India Black : « J'adorerais recommander quelqu'un qui a un peu peur de l'océan »

« Il y a tellement de raisons différentes pour lesquelles j’aime plonger », déclare un autre PADI AmbassaDiver britannique, Inde Noir. « Je trouve que c'est un moyen de me recentrer, de me connecter plus étroitement à la nature, de mieux comprendre le monde sous-marin, et c'est un fabuleux exercice de pleine conscience... mais en réalité, c'est une excuse glorifiée pour pouvoir passer la journée sur l'océan à observer ma vie marine préférée et à faire semblant d'être une sirène.

« J'adorerais recommander ce lieu à toute personne qui a un peu peur de l'océan. J'ai parlé à de nombreuses personnes qui m'ont dit que la plongée avait complètement changé leur vision de l'eau, et je pense que c'est un endroit apaisant auquel tout le monde mérite d'avoir accès.

« Je vais quand même recommander ma mère Katie ! Elle est un peu hésitante, mais je pense que ce serait vraiment cool qu'elle essaie ! » En savoir plus sur les cours PADI Parrainer un ami campagne.

