Solomon Airlines lance la première ligne trans-Tasmanienne

Vols de Solomon Airlines commençant le 21 février 2025 Auckland-Brisbane à partir de 238 NZD aller simple, 513 NZD aller-retour

Solomon Airlines célèbre le premier service trans-Tasmanien de la compagnie aérienne d'Auckland à Brisbane avec

« Tarifs de lancement de la ligne Auckland-Brisbane de Solomon Airlines » de 238 XNUMX NZD$ une façon et 513 NZD aller-retour (taxes comprises). Les tarifs spéciaux sont les tarifs aériens à service complet les plus bas actuellement disponibles entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

Solomon Airlines reliera Auckland à Brisbane avec un Airbus A320 offrant 12 sièges en classe affaires dans un

Configuration 2 x 2 et 138 sièges en classe économique en configuration 3 x 3. La durée du vol est de 3 heures et 45 minutes.



« Tarifs de lancement de la ligne Auckland-Brisbane de Solomon Airlines » sont en vente jusqu'à épuisement des stocks et comprennent :

Compagnie aérienne à service complet, repas délicieux, collations, boissons, excellence du service en vol

Franchise de bagages enregistrée généreuse* de 30 kilos par personne en classe économique, 40 kilos en classe affaires

Franchise de bagages cabine de 7 kg en classe économique et de 10 kg en classe affaires

Le vol IE 725 fonctionnera le vendredi au départ d'Auckland à 6.30h07.15 et arrivera à Brisbane à XNUMXhXNUMX pour permettre une journée de travail complète ou des transferts vers d'autres destinations australiennes ou vers les îles Salomon

Liaisons le jour même vers Honiara et Munda, porte d'entrée vers les principales destinations touristiques des provinces occidentales et d'Isabel

Excellente opportunité d'essayer une compagnie aérienne locale du Pacifique, la compagnie nationale très appréciée des Îles Salomon

*Des franchises de bagages supplémentaires s'appliquent aux membres Belama Plus et aux tarifs entièrement flexibles

Solomon Airlines a déclaré que la nouvelle route était un élément important du nouveau programme international de la compagnie aérienne.



« Nous sommes ravis de lancer nos premiers vols Trans-Tasman, offrant aux Kiwis un nouveau choix de compagnie aérienne directement vers Brisbane, et à ceux qui voyagent vers les Îles Salomon, une connexion pratique le jour même via Brisbane vers nos passerelles internationales de Honiara et Munda », a déclaré John Wopereis, directeur commercial chez Solomon Airlines.



« Les vols Auckland-Brisbane dans les deux sens sont programmés pour offrir une excellente connectivité, rendant les voyages plus faciles et abordables pour les voyageurs d'affaires et de loisirs, ainsi que pour les travailleurs RSE et le trafic VFR - ceux qui rendent visite à des amis et à la famille en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Îles Salomon », a-t-il déclaré.



« Alors que nous nous attendons à ce que de nombreuses personnes utilisent ce vol pour des déplacements point à point entre Auckland et Brisbane, le service se connecte également de manière transparente avec nos vols de Brisbane à Munda et Honiara, permettant un voyage le jour même depuis la Nouvelle-Zélande via Brisbane vers certaines des principales destinations touristiques des Îles Salomon dans les provinces occidentales et Isabel », a-t-il ajouté.

« Cette ligne fait partie de notre programme international élargi conçu pour améliorer la connectivité régionale, améliorer l'efficacité opérationnelle et garantir des expériences de voyage fluides pour les passagers et le fret », a déclaré M. Wopereis.

Pour plus d'informations, voir flysolomons.com ou suivez-nous pour les dernières mises à jour de Solomon Airlines, Facebook SalomonAirlines, Instagram SolomonAirlinesInsta or SolomonAirlinesLinkedIn