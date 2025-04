Soft Magic Descending rencontre un franc succès auprès des plongeurs-juges

Laura Parker, instructrice de plongée et artiste professionnelle britannique, n'était pas au courant du concours Voice of the Ocean de l'Asia Dive Expo (ADEX) jusqu'à ce qu'elle en entende parler dans un article. Divernet guide des expositions internationales de plongée plus tôt cette année.

Elle est cependant ravie d'avoir donné suite à cette piste, car sa peinture Magie douce descendante vient de remporter la catégorie Œuvres d'art du prestigieux concours. « Je me suis inscrite un peu par hasard, espérant être finaliste, mais j'ai été surprise et ravie d'apprendre que l'une de mes deux participations était la gagnante de la catégorie », a déclaré Parker. Divernet.

Le tableau, un exemple récent de ce qu'elle appelle ses « reflets aqueux », a clairement impressionné un jury illustre lors de l'événement de plongée de Singapour lorsque ses membres ont sélectionné les gagnants en direct sur la scène principale de l'exposition le 6 avril.

ADEX est le salon de plongée le plus grand et le plus ancien d'Asie et le concours Voice of the Ocean embrasse la nature dans la photographie et la vidéographie ainsi que dans l'art.

Le jury composé de 10 créateurs d'images sous-marines était particulièrement prestigieux, notamment David Doubilet, Jennifer Hayes, Berkley White, Erin Quigley, Franco Banfi, Kate Jonker, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Tobias Friedrich et William Tan.

Œuvre gagnante à l'ADEX 2025 : Soft Magic Descending

Laura Parker, une peintre autodidacte basée à Richmond, dans le Surrey, avait présenté deux tableaux et tous deux ont été retenus pour la liste finale, mais Magie douce descendante a été décrit par le jury comme « une œuvre vraiment époustouflante », plusieurs juges ayant exprimé le désir de l’accrocher sur leurs murs chez eux.

lumière chaude

Ce tableau de 46 x 46 cm est réalisé à l'acrylique et au crayon sur un panneau de bois. Nombre des œuvres précédentes de Parker s'inspirent directement de ses expériences sous-marines, avec des images représentant généralement la vie marine et des épaves rouillées. Magie douce descendante c'est une vue du dessus inspirée des promenades le long des ruisseaux sinueux.

"Magie douce descendante « C'est une exploration des couleurs et des motifs, qui se poursuivent et s'entremêlent tandis qu'une lumière chaude jaillit sur les profondeurs sombres et aquatiques », a écrit Parker dans sa description du concours. « J'apprécie les possibilités infinies de transformation des formes créées par ces mouvements ondulants, et je réagis intuitivement en déplaçant la peinture avec des gestes expressifs et audacieux. »

« En utilisant une truelle de plâtrier plutôt qu'un pinceau, je ne peux pas contrôler totalement le mouvement et le mélange de la peinture. Ce qui me passionne, c'est l'expérimentation et la prise de risques, lorsque je découvre des images surprenantes et inattendues en appliquant plusieurs couches de peinture pour évoquer la lumière dansant sur l'eau, projetant des ombres, créant des formes et des ambiances. »

L'autre participation de Laura Parker, Wrecked, basée sur ses expériences de plongée, a également atteint la finale

« Pour moi, créer de l'art est à la fois passionnant, effrayant, frustrant, addictif, gratifiant et une part absolument indispensable de ma vie », ajoute Parker. l'œuvre est apparue pour la première fois on Divernet en 2021, lorsque l'œuvre d'art d'inspiration caribéenne En profondeur a été choisi pour être projeté sur trois étages d'un magasin de vêtements d'Oxford Street à Londres.

Elle l’avait peint « comme un antidote à la désolation du confinement, alors que je me souvenais de moments sereins vécus sous les vagues ».

Parker a obtenu son diplôme de plongée aux Îles Vierges britanniques en 2006, à l'âge de 54 ans, et est retournée au Royaume-Uni pour devenir instructrice l'année suivante. Nombre de ses peintures sous-marines sont inspirées de ses expériences de plongée et de photographie régulières à la Grenade.

En savoir plus à propos de l'artiste sur son site Web, et en savoir plus sur ADEX Voice of the Ocean ici.

Également sur Divernet : Plongeur sous-marin allume Londres bleu, Père de l'art sous-marin : André Laban, Photographe sous-marin qui ne se mouille pas, Le plongeur qui aime laisser son empreinte