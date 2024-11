Shaff s'apprête à plonger du nord au sud des Maldives

Plongée sous marine instructeur Shafraz « Shaff » Naeem s'est déjà lancé des défis en matière de records et, en février prochain, il prévoit de se lancer dans une aventure sous-marine ambitieuse mais agréable : plonger à travers l'archipel des Maldives.

L'événement de plongée Across Maldives 2025 est organisé par Ocean 6/50, une association caritative cofondée par Naeem. Au départ du point le plus au nord, Haa Alif Thuraakunu, l'expédition en bateau de croisière se dirigera vers le sud pour atteindre l'atoll d'Addu en 26 jours.

La route vers le sud de Haa Alif Thuraakunu à l’atoll d’Addu

Avec au moins quelques plongées quotidiennes de 1 à 2 heures à effectuer à des endroits clés de chaque atoll le long du chemin, et en utilisant des DPV pour une propulsion rapide, Naeem s'attend à ce que ses 50+ plongées impliquent chacune des distances typiques de 8 à 10 km, couvrant ainsi une quantité considérable de terrain au total.

L’objectif, dit-il, est de collecter des données scientifiques océaniques exploitables lors des plongées, qui seront analysées et diffusées en collaboration avec des partenaires internationaux et locaux.

Océan 6/50 est une fondation créée pour fournir aux plongeurs récréatifs et professionnels des Maldives des ressources et un soutien, notamment Formation programmes et ateliers. Il vise également à protéger les écosystèmes sous-marins des Maldives.

L'équipe s'arrêtera sur les îles situées le long du parcours pour des séances d'information visant à « inspirer les Maldiviens et à favoriser un lien plus profond avec notre écosystème naturel, en motivant les jeunes à le protéger et à le préserver pour les générations futures ».

Shaff Naeem

Naeem, un ancien plongeur militaire instructeur qui possède les certifications TDI/SDI, PADI et SSI, a passé 27 ans à travailler dans l'industrie de la plongée, se concentrant plus récemment sur photographie sous-marine.

Il a établi un record asiatique de la plus longue plongée sous-marine avec un 50 heures d'immersion en direct en 2022 pour marquer le demi-siècle des Maldives dans l'industrie de la plongée.

Pour la nouvelle expédition, il a réuni une équipe de 26 plongeurs de soutien technique avec une gamme de rôles supplémentaires allant du soutien médical au travail de caméra, y compris des noms bien connus tels que Ben Reymenants, Michael Menduno et Saeed Rashid.

L'équipe de plongée visitera les meilleurs sites des atolls des Maldives

Le voyage sera effectué le Empereur Vierge croisière, avec équipement de plongée comprenant le recycleur latéral Divesoft CCR Liberty, le Seacraft Ghost 2000 DPV et le XDeep Stealth 2.0 Tech BC. En savoir plus sur À travers les Maldives 2025 sur le site de l'expédition.

Également sur Divernet : UN PLONGEUR AUX MALDIVES PRÊT POUR UNE IMMERSION DE DEUX JOURS