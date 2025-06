Seafari Diving lance un luxueux bateau de croisière aux Bahamas, le Blue Marlin

Seafari Diving, qui exploite des navires de plongée haut de gamme en Égypte et aux Maldives, a annoncé qu'elle allait lancer l'année prochaine un bateau de croisière de luxe à la pointe de la technologie, le Blue Marlin, qui redéfinira l'expérience de la plongée sous-marine aux Bahamas.

Conçu à partir de la quille par des plongeurs pour des plongeurs, ce magnifique navire à coque en acier offrira le mélange ultime de confort, de sécurité et d'aventures de plongée de classe mondiale.

D'une longueur de 42 mètres et d'une largeur de huit mètres, le Blue Marlin a été soigneusement conçu pour offrir une expérience de plongée incomparable. Avec ses quatre ponts spacieux et ses 14 cabines élégamment aménagées, le navire peut accueillir jusqu'à 26 passagers dans un confort absolu. Deux cabines simples, deux cabines king-size et dix cabines twin sont disponibles, toutes dotées d'une salle de bain privative, d'une vue sur l'océan et d'une climatisation à réglage individuel.

Cabine double luxueusement aménagée sur le Blue Marlin

Le Wi-Fi avec accès Internet haut débit sera disponible dans tout le navire ainsi qu'un intranet et un système de divertissement à bord.

Blue Marlin proposera des itinéraires de cinq, sept, dix et quatorze nuits, explorant les sites de plongée les plus spectaculaires des Bahamas, avec une attention particulière portée à la plongée avec les requins. Les passagers auront l'occasion de plonger aux côtés de requins-marteaux, de requins-tigres et de requins océaniques, explorant des récifs coralliens luxuriants, des tombants spectaculaires, des trous bleus mystiques, des épaves historiques et bien plus encore dans les écosystèmes marins florissants des Bahamas.

Le Blue Marlin disposera d'un pont de plongée spacieux

Conçu pour la sécurité et le confort des plongeurs, le Blue Marlin dispose d'un pont de plongée spacieux, offrant un espace généreux pour le rangement et la préparation de l'équipement. Les installations à bord comprennent une salle à manger dédiée avec vue panoramique sur l'océan et un salon offrant des vues imprenables sur le large, parfaits pour se détendre entre deux plongées.

De plus, le navire dispose d'une terrasse ensoleillée avec des chaises longues et d'un bar en plein air avec des sièges confortables, créant une atmosphère accueillante pour que les clients puissent se détendre après une journée de plongée.

Pont ensoleillé sur le Blue Marlin

Le navire est équipé de systèmes de sécurité et de navigation de pointe et est classé comme un yacht à passagers, garantissant le respect des normes de sécurité internationales les plus élevées.

Plongez dans l'exceptionnel

Pour une expérience de plongée optimale, le Blue Marlin sera équipé de deux semi-rigides, proposera du Nitrox et des cours de plongée. Le navire est adapté à la plongée en recycleur et à la plongée technique et, grâce à un partenariat avec KISS Rebreathers US et Dive Talk, proposera des cours et la location du nouveau recycleur DiveTalk GO!. De plus, les passagers auront accès à du matériel de location de haute qualité proposé par Bare Sports et Atomic Aquatics.

Le Blue Marlin est également conçu dans une optique de développement durable. Le navire sera équipé d'une station d'épuration et de dispositifs de réduction des émissions afin de minimiser son impact sur l'environnement, conformément à l'engagement de Seafari Diving en faveur d'opérations éco-responsables.

Le salon accueillant du Blue Marlin

« Nous avons conçu le Blue Marlin pour offrir une expérience de croisière ultime aux plongeurs en quête de confort, d'aventure et de plongées de classe mondiale », a déclaré Jean Henon, fondateur de Seafari. « Avec ses équipements luxueux, son équipage expert et ses itinéraires soigneusement sélectionnés, nous sommes impatients d'accueillir nos passagers à bord pour des aventures inoubliables aux Bahamas. »

Les réservations pour le Blue Marlin sont ouvertes, avec des départs à partir d'octobre 2026. Les tarifs des croisières débutent à 2,350 XNUMX $. Pour plus d'informations et réserver votre aventure de plongée, cliquez ici. ici.