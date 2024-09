Sculpture pour la rivière Kent – ​​Le plongeur de Grenade sera bientôt tiré au sort

Le sculpteur, plongeur et photographe Jason deCaires Taylor a créé des installations sous-marines spectaculaires partout dans le monde pour le plaisir des plongeurs sous-marins et des plongeurs avec tuba, mais son dernier travail Alluvions a été submergé dans des eaux très peu profondes plus près de chez nous, dans le Kent.

Réalisée à partir de verre recyclé, de LED et d'acier inoxydable marin, l'œuvre intègre des capteurs de surveillance environnementale et est éclairée de l'intérieur la nuit. Elle a été installée dans la rivière Stour, près du pont Westgate de Canterbury, le 12 septembre.

Inspiré du célèbre tableau préraphaélite de Millais Ophelia, cette représentation du personnage de Shakespeare Hamlet On pense que ce récit a été inspiré par une noyade survenue à Stour au XVIe siècle.

Ophélie de John Millais

La sculpture remplace plusieurs anciennes Alluvions des statues de la Stour. Taylor avait accepté d'aider la Canterbury Commemoration Society à les réparer, mais après avoir découvert que le dragage les avait détruites au-delà de toute possibilité de réparation, il avait accepté de les remplacer par quelque chose de plus contemporain.

Sculpture d'alluvions (Jason deCaires Taylor)

Alluvions Le terme désigne les dépôts alluviaux de sable laissés par les fluctuations du niveau d'eau de la Stour. « À mesure que la rivière gonfle et se retire au gré des saisons et que la lumière change, la sculpture se transforme, d'abord par le jeu des ombres et de la lumière, puis progressivement à mesure que des roseaux et des algues se forment sur et autour d'elle », explique Taylor.

Au fil des années, Taylor a créé d'autres œuvres au Royaume-Uni, à la fois au-dessus et au-dessous de la surface, notamment The Rising Tide, plastifiant, Solitude inversée et du Sentier de sculptures de Chelsea Barracks

Un monde à la dérive

Bateaux attendant d'être coulés : Un monde à la dérive (Jason de Caires Taylor)

Une installation Taylor plus typique pour les plongeurs et les amateurs de snorkeling est sur le point de couler au large de Carriacou, la petite île qui fait partie de la Grenade. Les travaux ont été achevés mais son positionnement sous l'eau a été reporté en juillet en raison du changement de priorité des dégâts causés dans cette partie des Caraïbes par l'ouragan dévastateur de catégorie cinq Beryl.

Il se trouve que le travail Un monde à la dérive avait pour but de mettre en évidence la vulnérabilité des îles aux effets du changement climatique. Il s'agit d'une flottille monumentale de 30 canots de deux tonnes origamides bateaux en forme de bateau navigués par des enfants locaux qui avaient servi de modèles à Taylor – et qui avaient tous été laissés sans abri par la tempête catastrophique.

L'installation est désormais prévue pour bientôt, dans l'espoir qu'elle encourager les visiteurs, en particulier les plongeurs, à revenir à Carriacou, contribuant ainsi à stimuler sa reprise économique et à créer un nouveau sanctuaire pour la vie marine.

