Un plongeur à travers 7 continents établit un record du monde

Le plongeur américain Barrington Scott a établi un record du monde Guinness vérifié pour le temps de plongée sous-marine le plus rapide sur les sept continents.

Le record à battre était de 30 jours mais Scott, alias BJ, a réussi l'exploit en moins de 20 jours. Son tour du monde a été réalisé en 19 jours, 19 heures et 40 minutes entre le 13 novembre et le 3 décembre dernier.

Scott en Thaïlande (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

« Établir ce record est plus qu’un accomplissement personnel, c’est un témoignage de résilience, d’exploration et de la beauté du monde sous-marin de notre planète », déclare Scott. « J’espère que cela inspirera d’autres personnes, en particulier au sein de la communauté noire, à s’adonner aux sports nautiques et à l’aventure. »

En tant que défenseur de la représentation dans les sports nautiques, Scott affirme qu'il se consacre à l'augmentation de la diversité dans une industrie de la plongée sous-marine dans laquelle les Afro-Américains ne représentent que 5 à 8 % de la main-d'œuvre.

Guérison et but

A PADI Master Scuba Diver Trainer since 2021, Scott is also a trained chef, freediver, children’s book author and photographer. He grew up in New York’s Bronx before moving to Phoenix, Arizona, but now spends most of his time in Thailand, which he says he chose as his base for its diving opportunities as well as its culture and beauty.

Enfant, il dit avoir été fasciné par le monde naturel tel qu'il était vu à travers les chaînes de télévision telles que National Geographic et Discovery.

Après avoir passé du temps dans une famille d'accueil et effectué un déploiement militaire en Afghanistan en tant qu'électricien de terrain dans les Marines américains, il décrit avoir trouvé « la guérison et un but » à travers son amour de la plongée sous-marine qui a commencé en 2015. Il a appris à plonger aux Bahamas, et ce sport l'a depuis emmené dans plus de 35 pays.

Un nouveau record du monde Guinness

Il avait entrepris de récolter 50,000 XNUMX dollars américains par le biais de parrainages et de dons pour son Guinness World Records Il affirme que son voyage éclair à travers sept continents lui a procuré de nombreuses expériences « uniques » dans une gamme d’écosystèmes marins divers, des eaux cristallines de l’Antarctique aux récifs coralliens de l’Australie.

Chaque plongée a également souligné, a-t-il ajouté, l’urgence de la conservation marine.

« L'une de mes plongées les plus mémorables reste celle au Honduras avec des amis, mais cette expédition m'a appris que repousser les limites du possible peut ouvrir des portes à d'autres », déclare Scott.

Il dit qu'il prévoit de continuer à inspirer les voyageurs solitaires et à partager des conseils de voyage via son Instagram Bj.levoyageur, tout en plaidant pour le tourisme durable et la conservation marine.

