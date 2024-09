Une observation de mola mola dans la mer Rouge fait la une des journaux locaux

Damian Groves de Aventures de plongée sous-marine récemment embarqué pour un voyage inoubliable à bord du Empereur Élite, en suivant l'itinéraire des Cinq Célèbres dans la mer Rouge, et j'ai été stupéfait par non pas une, mais deux observations de mola mola, ou poisson-lune, un visiteur rare des eaux égyptiennes.

Le voyage a débuté par un incroyable coup de chance : un groupe de dauphins joueurs a rejoint le groupe non pas une, mais deux fois, lors de la première et de la deuxième plongée. Ces interactions étroites ont enchanté les invités et ont ouvert la voie à une semaine extraordinaire.

Ensuite, l'équipe a exploré les récifs vibrants de Ras Mohammed et les épaves légendaires du Serpent chardon et Giannis D., mais la véritable excitation a eu lieu aux îles Brother. Lors de leur première plongée sur le plateau sud, ils ont rencontré les habituels requins à pointe blanche océaniques curieux. Cependant, alors qu'ils s'approchaient d'une station de nettoyage de requins gris de récif, Damian a repéré quelque chose d'énorme qui s'approchait. Au début, il a eu du mal à distinguer la forme, mais s'est vite rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un, mais de deux poissons-lunes géants, ou mola mola. Ces créatures rares et majestueuses se sont approchées, offrant une rencontre incroyable à tout le groupe.

Regardez la capture vidéo de Damian des deux mola mola

L'aventure s'est intensifiée à Big Brother Island, où un curieux requin à pointe blanche tournait juste sous la surface alors que les plongeurs se préparaient à plonger dans les profondeurs. La présence gracieuse mais imposante du requin a rendu l'entrée palpitante alors que l'équipe glissait dans l'eau. Descente vers l'épave du Numidia, ils ont été accueillis avec une visibilité parfaite, permettant une exploration détaillée des vestiges d'une beauté envoûtante du navire.

Alors que le groupe terminait sa plongée, Damian aperçut une forme familière émergeant du bleu profond. À sa grande surprise, il s’agissait des deux mêmes poissons-lunes que tout à l’heure, qui planaient maintenant près d’une station de nettoyage. Ces géants des océans, avec leurs corps particuliers en forme de disque et leurs nageoires massives mesurant près de trois mètres, glissaient sans effort dans l’eau. Chacun pesait environ 500 kg, leur taille et leur proximité éclipsant tout ce qui les entourait. Le groupe regarda avec émerveillement les poissons-nettoyeurs s’occuper du poisson-lune, créant un spectacle sous-marin fascinant et rare qui laissa tout le monde sous le charme. Ayant déjà rencontré des poissons-lunes, cette expérience était sans précédent – ​​il n’avait jamais vu de spécimens aussi colossaux, surtout dans les eaux claires de la mer Rouge.

Le voyage s'est terminé à Las Toronbi, où le groupe a eu droit à une rencontre rare et inoubliable : une nage sereine de dix minutes avec un gracieux dugong. Glissant dans les eaux cristallines, le dugong se déplaçait sans effort, sa grande silhouette douce coupant la mer calme. Tandis que les plongeurs nageaient à ses côtés, ils s'émerveillaient de ses mouvements lents et délibérés et du sentiment de tranquillité qu'il dégageait. La douce lumière du soleil filtrant à travers l'eau illuminait la peau lisse du dugong, ajoutant à la beauté presque surnaturelle du moment. Cette rencontre intime était la manière parfaite de clôturer une semaine extraordinaire de plongée dans la mer Rouge, laissant à chaque plongeur des souvenirs de magie sous les vagues.

L'observation du mola mola était un événement si rare qu'il a même fait la une des journaux à Hurghada !