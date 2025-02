PADI confie à Sylvia Earle un nouveau rôle

at

at 10 h 30

PADI compte plus de 120 AmbassaDivers qui représentent la Formation agence mais sa dernière nomination a un statut spécial – la biologiste marine, océanographe et exploratrice Dr Sylvia Earle vient d'être nommée première AmbassaDiver émérite PADI.

Aujourd’hui âgé de 89 ans, Earle a mené une carrière qui comprend plus de 100 expéditions marines, près de 10,000 200 heures passées sous l’eau, y compris des plongées record, plus de 80 publications et des conférences sur les questions océaniques dans plus de XNUMX pays.

« Le Dr Earle incarne tout ce que représente PADI et nous célébrons son engagement continu à inspirer les futures générations de plongeurs et de défenseurs de l'environnement », déclare Kristin Valette Wirth, responsable de la marque et des adhésions chez PADI Worldwide.

Sylvia Earle à l'extérieur de l'habitat Aquarius en Floride en 2012

« Depuis des décennies, elle continue de briser le plafond de verre et de montrer ce qui est possible lorsqu'il s'agit à la fois de rechercher l'aventure et de sauver l'océan.

« C'est un privilège d'amplifier son héritage en tant que plongeuse sous-marine et défenseuse des océans. »

Le programme PADI AmbassaDiver existe depuis 10 ans et les plongeurs qu'il a choisis font partie d'une équipe mondiale engagée à encourager leurs communautés à découvrir, explorer et protéger le monde sous-marin, déclare l'agence.

« J’ai hâte d’être un défenseur de PADI et d’utiliser cet honneur pour inspirer le respect, l’amour et le soin de l’océan tout en fournissant des conseils efficaces sur la sécurité à ceux qui recherchent l’aventure sous l’eau », déclare Earle, qui est considéré comme l’un des premiers scientifiques à avoir utilisé la plongée sous-marine pour documenter la vie marine de première main.

Sylvia Earle à ses débuts (Al Giddings)

Elle a été la première femme scientifique en chef de la National Oceanographic & Atmospheric Administration des États-Unis (NOAA), et dirigera plus tard le programme quinquennal Sustainable Seas Expeditions avec les sanctuaires marins nationaux de la NOAA.

Earle a enregistré la marche la plus profonde des fonds marins alors qu'elle dirigeait la première équipe entièrement féminine d'aquanautes pour le projet Tektite II en 1970. En 1985, elle a réalisé la descente en solo féminine la plus profonde en submersible à 1 km, à bord du Rover profond submersible qu'elle avait co-conçu avec son mari Graham Hawkes.

Earle dans le submersible DeepWorker

En 1992, « Her Deepness » a fondé Deep Ocean Exploration & Research pour développer des submersibles et d’autres technologies sous-marines,

Elle reste très occupée. En 2009, elle fonde Mission Blue, qui se consacre à la création de davantage d'aires marines protégées et à la désignation de ce qu'elle appelle des « zones d'espoir ». Elle co-anime également le YouTube Series Plongez avec Liz et Sylvia, avec sa fille Liz Taylor et des invités spéciaux.

Les distinctions incluent TIME Magazinepremier prix Héros de la planète en 1998, prix TED en 2009, Champion de la Terre des Nations Unies en 2014 et prix Ken Burns en 2024.

Séance de dédicaces sous-marines dans l'habitat Aquarius (Kip Evans)

« La distinction PADI Emeritus AmbassaDiver du Dr Earle est plus qu'un titre : elle deviendra un mouvement puissant qui engagera la communauté mondiale de la plongée, honorera son héritage et inspirera les autres à se rallier à notre vision commune d'explorer et de protéger l'océan », déclare Wirth.

12 autres PADI AmbassaDivers devraient également être intronisés aux côtés d'Earl plus tard en février.

Également sur Divernet : Le Dr Sylvia Earle s'associe à Tiburon Subsea, Le « centre du centre » des Philippines devient Hope Spot, Le Dr Sylvia Earle s'associe à PADI au nom de la conservation des océans