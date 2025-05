Plus de 100 médecins de plongée se réunissent à Bali pour la conférence SPUMS sur la santé des plongeurs

Candidasa, Bali, IndonésieCette semaine, la 53e réunion scientifique annuelle de la Société de médecine sous-marine du Pacifique Sud (SPUMS) s'est tenue à Candidasa, sur la côte est de Bali. La conférence, qui s'est tenue au Ramayana Candidasa, a attiré 150 délégués et invités, dont environ 80 plongeaient chaque matin avant les sessions scientifiques de l'après-midi.

Chaque année, lors de la conférence scientifique SPUMS, les intervenants présentent des questions importantes de santé et de sécurité pour les plongeurs et les apnéistes, ainsi que les nouveaux traitements émergents pour les maladies liées à la plongée. Le programme opérationnel et scientifique de cette année, « Oxygène – Trop peu, trop ou juste ce qu'il faut », était animé par le Dr Xavier Vrijdag et le Dr Hanna van Waart. Selon les organisateurs :

Cette année, la conférence portera sur l'oxygène en plongée et en médecine hyperbare. Nous aborderons les avantages et les risques liés à l'oxygène : une quantité insuffisante (hypoxie), excessive (toxicité de l'oxygène) ou juste la bonne (pendant la plongée ou pour le traitement des plongeurs et des maladies).

La communauté médicale de plongée de Bali est également représentée à la conférence, avec la praticienne locale en médecine de plongée Andrea Wiljaya qui présente aux délégués l'unité hyperbare de l'est de Bali.

Les principaux conférenciers de la conférence sont le Dr Bruce Derrick et le Dr Pieter-Jan Ooij.

Le Dr Derrick est actuellement professeur adjoint de médecine d'urgence et professeur adjoint d'anesthésiologie au Centre de médecine hyperbare et de physiologie environnementale de l'Université Duke. Ses recherches portent sur l'utilisation de la cétose nutritionnelle pour atténuer la toxicité de l'oxygène sur le système nerveux central.

Pieter-Jan van Ooij est un médecin de plongée chevronné, fort de plus de 30 ans d'expérience, principalement au sein de la Marine royale néerlandaise. Il est actuellement chef du département Recherche, Innovation et Formation du Centre médical de plongée de la Marine. Ses recherches ont permis d'approfondir les connaissances dans des domaines tels que la fonction pulmonaire des plongeurs, la toxicité de l'oxygène et les procédures de décompression.

Ce n'est pas la première fois que SPUMS se produit à Bali. Peu d'endroits dans le Pacifique Sud disposent d'installations de conférence suffisamment spacieuses pour accueillir autant de délégués, ainsi que d'un centre de plongée pouvant accueillir 80 plongeurs. et du des plongées spectaculaires chaque jour à partir d'un seul endroit vers une variété de sites de plongée divers.

Bali a été choisie à plusieurs reprises pour accueillir des conférences, car elle offre ces trois atouts, ainsi que des paysages époustouflants, une culture colorée et fascinante, une cuisine délicieuse et l'accueil chaleureux des Balinais. Pour les nombreux délégués et invités australiens et internationaux, Bali est également très facile d'accès et propose des prix raisonnables.

Tous ces facteurs ont contribué au grand nombre de participants cette année et à une augmentation générale du nombre de membres de la SPUMS – la société compte désormais plus de 430 membres.

La tâche gigantesque consistant à emmener plus de 80 personnes plonger chaque jour pendant cinq jours, dans cinq des sites de plongée emblématiques de Bali ; Tulamben Bay, Amed, Candidasa, Nusa Penida et Padang Bai, est gérée par Bali Dive Academy.

L'hébergement, les installations de conférence, la restauration et les opérations de plongée ont été organisés par l'agence de voyages spécialisée dans la plongée, Diveplanit Travel.

Simon Mallender de Diveplanit a déclaré : « C'était formidable de pouvoir offrir une expérience de plongée à Bali à ce grand groupe de médecins de plongée influents. Gérer un événement de cette envergure représente un défi pour une petite entreprise comme la nôtre, mais je suis fier de dire que l'équipe a relevé ce défi en apportant une innovation qui améliore également nos opérations quotidiennes. »

Deborah Dickson-Smith ajoute : « C'est merveilleux d'être de retour à Bali et de voir ce projet, en gestation depuis un an, se concrétiser. Un grand merci également au personnel et à la direction du Ramayana et de la Bali Diving Academy. Nous n'aurions pas pu y parvenir sans leur souci du détail et leur soutien constant. J'espère juste pouvoir faire quelques plongées moi aussi ! »

Les délégués ont reçu un souvenir de l'événement : des sarongs au motif marin, réalisés par l'artiste balinais Simone Tomazela de Sea Connection Art. seaconnectionart.com

À propos de la South Pacific Underwater Medicine Society :

La Société de médecine sous-marine du Pacifique Sud (SPUMS) est née de discussions informelles entre deux médecins de l'École de médecine sous-marine de la Marine royale australienne. Ils ont décidé de créer une société médicale axée sur les questions importantes pour les plongeurs amateurs. Ils ont choisi de la baptiser Société de médecine sous-marine du Pacifique Sud. La SPUMS a été fondée dans le carré des officiers du HMAS Penguin, à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, le lundi 03 mars 1971, et compte plus de 430 membres.

Les objectifs de la Société n'ont pas changé depuis sa création. Ceux-ci sont:

promouvoir et faciliter l'étude de tous les aspects de la médecine sous-marine et hyperbare.

fournir des informations sur la médecine sous-marine et hyperbare.

promouvoir la communication entre les membres et publier une revue.

convoquer les membres chaque année à une conférence scientifique et organiser des réunions et d'autres activités pour informer et développer la camaraderie et l'amitié entre les membres.

À propos de Diveplanit Voyages :

Voyage Diveplanit est une agence de voyages et grossiste spécialisée dans la plongée sous-marineSes fondateurs, Deborah Dickson-Smith et Simon Mallender, sont des plongeurs sous-marins et des défenseurs passionnés de l'océan, dont la mission principale dans la vie est d'encourager davantage de personnes à voir de première main à quel point le monde sous-marin est incroyable et, espérons-le, à se soucier davantage de le protéger.

Spécialisée dans les vacances de plongée sur mesure, l'équipe de Diveplanit Travel est fière de trouver la meilleure combinaison de voyage pour chaque client, en s'occupant de tout en cours de route, des billets d'avion et de l'hébergement à l'équipement de plongée et aux transferts.