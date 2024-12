Festival des amoureux de l'océan 2025

Une célébration à l'échelle de la ville de la conservation et de la culture des océans

Le plus grand événement culturel et scientifique d'Australie consacré à l'océan, le Festival des amoureux de l'océan, est de retour pour sa cinquième année avec une éclaboussure encore plus grande ! S'étendant au-delà de ses racines emblématiques de Bondi, le festival 2025 s'étendra sur plusieurs emplacements à Sydney tout au long du mois de mars, avec une gamme diversifiée de événements inspirés par l'océan visant à célébrer, éduquer et inspirer l’action pour un océan plus sain.

Le festival transformera Sydney en un centre dynamique de idées, art, musique et action. Que ce soit un yoga au lever du soleil séance sur la plage de Bondi suivi de « la science dans vos nageurs » pourparlers, a Défilé de déchets et eco marchés or excursions en ferry à travers le port de Sydney mettant en lumière les efforts de restauration marine – il y en a pour tous les goûts !

Festival Volvo Ocean Lovers 2022 – Bondi Beach Sydney – Photographie de Daniel Kukec

Les familles peuvent profiter d'activités pratiques des ateliers et éco-marchés, les fêtards peuvent danser sur le front de mer au rythme des groupes, tandis que les passionnés de l'océan plongent plus profondément avec comités d'experts sur des sujets tels que fruits de mer durables, Connaissances autochtones de la mer et alternatives aux filets anti-requins.

Marché aux poissons de Sydney accueillera des événements spéciaux, notamment Cours de cuisine avec le chef primé Luke Bourke et des visites exclusives des coulisses. Chargeur de charbon à North Sydney proposera également Activités océaniques adaptées aux enfants, en veillant à ce que la ville adopte la conservation des océans.

Festival des amoureux de l'océan 2025 5

Pour les amateurs d'aventure, les possibilités incluent la participation à Le requin nourrice gris de Valerie Taylor Recensement, cours de plongée libre et exclusifs Documentaires IMAX sur l'océanLe public peut rencontrer des scientifiques océaniques ou devenir un scientifique citoyen et rejoindre un Bioblitz marin événement scientifique communautaire dans leur région.

Fondateur du festival Anita Kolni a exprimé son enthousiasme : « La passion de notre communauté amoureuse de l'océan a été débordante, nous poussant à nous étendre à Sydney et à inspirer un réel espoir et une action pour un port et un océan prospères. Nous avons reçu un soutien généreux du gouvernement et des conseils locaux, ainsi que des organisations et des particuliers, et nous sommes plus que ravis de dévoiler ce programme et d'inviter tout le monde à plonger dans nos événements en mars. Ensemble, nous pouvons transformer les vagues d'action en vagues de changement durable. »

Le festival 2024 a connu une remarquable 70% des participants quitter le sentiment plus optimiste, ayant appris des moyens concrets pour protéger l’océan.

Festival des amoureux de l'océan 2025 6

« En nous étendant à Sydney, nous pouvons amplifier cette passion pour avoir un impact vraiment incroyable sur la santé de notre océan tant aimé. Cela renforce non seulement notre mission, mais contribue également à consolider Sydney en tant que plus grande ville océanique du monde », a déclaré Kolni.

Festival des amoureux de l'océan 2025 7

Consultez les dates des événements tout au long du mois de mars avec les week-ends de festival gratuits les 15 et 16 mars à Darling Harbour et les 22 et 23 mars à Bondi Beach. Plus d'informations : https://www.oceanloversfestival.com

Points forts:

Rendez-vous sur site de NDN Collective pour plus de détails et le programme complet du Festival tel qu'il est dévoilé.

À propos du Festival des amoureux de l'océan

L'Ocean Lovers Festival est né à Bondi en 2019 et est organisé chaque année depuis 2022. Le festival est un lieu de « changement de mer » dans une vitrine multicanal de divertissement pour mettre en valeur la protection des océans et les solutions innovantes, ainsi que pour célébrer l'océan à travers des idées, de l'art, de la musique, du cinéma, de la science et des actions.

À propos de la Fondation IMC Pacific

IMC Trading est une société de trading internationale de premier plan dont la technologie est au cœur de ses préoccupations. IMC estime que les entreprises et ceux qui travaillent pour elles doivent contribuer à une société meilleure. Par conséquent, ils donnent du temps, du talent et de l'argent pour enrichir la vie des personnes dans les communautés où ils vivent et travaillent, en mettant l'accent sur l'éducation. Par l'intermédiaire de la Pacific Foundation, ils font des dons pour avoir un impact, en soutenant des organisations caritatives et des organisations qui partagent un engagement à aider les jeunes à développer leur plein potentiel.