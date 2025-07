L'Ocean Film Festival se prépare pour une tournée britannique

at

at 7 h 30

La tournée mondiale annuelle du Ocean Film Festival devrait visiter 30 lieux britanniques de septembre à novembre.

Sept courts métrages sont au programme, chacun présenté par un animateur. Chaque projection offre la possibilité de gagner des cadeaux liés à l'océan, précise l'organisateur.

La star du spectacle pour les plongeurs cette année est la plongée d'une demi-heure Plonger dans les ténèbres par Jill Heinerth, largement considérée comme l'une des plus grandes plongeuses spéléologiques du monde.

Jill Heinerth dans Plongée dans les ténèbres

Reflétant des expéditions allant de l'arpentage des plus longues grottes du monde au Mexique à la découverte de grottes d'icebergs géantes en Antarctique, le documentaire comprend des entretiens francs et des flashbacks pour illustrer que le voyage de Heinerth est autant une question d'exploration intérieure que de repousser les barrières physiques.

Marianne Aventurier dans Aquaballet

Un court métrage dédié à l'apnée, le 5min Aquaballet, présente une performance sous-marine de Marianne Aventurier filmée en Polynésie française.

Les orques dans l'Arctique

Orques dans l'Arctique (9 min) suit une équipe de chercheurs qui suit le plus grand rassemblement d'épaulards au monde, tandis que Âmes (11 min) partage les histoires de six personnes – explorateurs, scientifiques et photographes sous-marins.

Plongeur sous-marin à Souls

Il y a beaucoup de choses à dire sur le surf sous ses différentes formes : Laisse-moi vivre (17 min) présente le surfeur de grosses vagues Tom Lowe de Cornouailles, tandis que Astronaute dans l'océan (11 min) regarde le bodyboarder Shane Ackerman, déterminé à prouver que sa quête est pas Le frère pas cool du surf.

Nous les surfeurs (37 min) se déroule dans les villes côtières du Libéria et est censé prouver que « parfois, l’aide humanitaire la plus puissante ne concerne pas seulement la survie, mais la création de moments de joie pure et transformatrice ».

Nous les surfeurs (Hand Studio / Frechou & Bourbon)

« L'Ocean Film Festival est bien plus qu'un simple événement cinématographique ; c'est une célébration du cœur bleu de notre planète », explique Nell Teasdale, directrice de la tournée. « Le festival vise à inspirer un lien plus profond avec la mer, en offrant une plongée au cœur de nos océans et de la vie de ceux qui les chérissent. »

« Que vous soyez un passionné de l'océan, un surfeur du week-end ou quelqu'un qui s'émerveille des mystères des profondeurs, ce festival promet un voyage cinématographique inoubliable. »

Originaire d'Australie, l'Ocean Film Festival est en tournée en Grande-Bretagne pour la douzième année consécutive. Il débutera à Édimbourg le 12 septembre et se terminera le 6 novembre à Norwich. Pour connaître les 22 dates et réserver vos billets, rendez-vous sur le site Festival du film océanique site.

Films sur Divernet