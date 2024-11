Une nouvelle société reprend Scubaverse

La plateforme médiatique britannique de plongée Scubaverse a annoncé son acquisition par une nouvelle société à responsabilité limitée appelée Multiversal Media, décrivant ce changement comme une décision stratégique qui impliquera de servir un secteur de marché plus large que la plongée sous-marine.

Scubaverse Media, une société basée à Ware, a été mise en liquidation fin octobre avec des dettes de plus de 80,000 XNUMX £, selon Companies House, bien que son site Web soit resté actif. Cette décision vise à « alimenter de nouveaux investissements et une expansion à la fois dans les secteurs de la plongée de niche et dans les marchés plus larges de la faune sauvage et des voyages en plein air », a déclaré Scubaverse dans un communiqué.

Multiversal Media, basée à Havant, a été constituée à la mi-septembre de cette année par son directeur Jeffrey Pritchett et est décrite par Scubaverse comme une société de médias dynamique « dédiée à connecter le public au monde de la nature ». Elle est enregistrée comme une entreprise de « services prépresse et prémédias ».

« Avec des ressources accrues et une équipe élargie, Scubaverse est prêt à se lancer dans diverses expériences de voyage et aventures en plein air, créant une plate-forme complète pour les amateurs d'aventure et les passionnés de nature », a déclaré Plongée sous-marine.

« Unir nos forces avec Multiversal Media ouvre de nouvelles portes pour Scubaverse », a déclaré le fondateur Dave Alexander, directeur depuis 2013. « Ce partenariat renforce non seulement notre dévouement envers la communauté de la plongée, mais nous permet également d'explorer des opportunités innovantes dans le domaine des voyages en plein air. »

