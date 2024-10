Nautilus distribuera les livres Dived Up

Dived Up Publications, basé à Bournemouth et spécialisé dans les livres liés à la plongée, a formé un partenariat avec Nautilus Group pour distribuer son catalogue et affirme que cette initiative rendra ses titres plus facilement accessibles aux magasins de plongée et autres détaillants.

Nautilus UK représente plus de 20 marques d'équipements de plongée et dispose donc d'un vaste réseau de distribution et d'une connaissance approfondie du marché de la plongée. Elle prend désormais en charge la distribution, la vente et le marketing des livres Dived Up auprès du secteur de la plongée, ce qui permet à l'éditeur de se concentrer sur la création de contenu.

« Nous sommes ravis d’accueillir Dived Up Publications dans notre portefeuille », a déclaré Nautilus « Leurs livres de plongée de haute qualité complètent parfaitement notre gamme de produits existante. Dans un monde de médias numériques, il est rafraîchissant de pouvoir proposer des supports physiques de haute qualité qui seront toujours là dans 50 ans », a déclaré Brett Thorpe, propriétaire de la société.

PlongéLe catalogue de comprend des guides sur les sites de plongée, la photographie et la vidéographie sous-marines et l'équipement de plongée, ainsi que des biographies, l'histoire maritime, des ressources d'identification de la vie marine et une gamme de journaux de bord. Le rédacteur en chef Alex Gibson dit qu'il défend également des titres de niche d'autres éditeurs indépendants.

Les versions récentes incluent Camées du Triangle de corail : la biodiversité et la petite majorité par Alan Powderham; Trésors, épaves et l'aube de la plongée en mer Rouge par Howard Rosenstein; Gestion des risques opérationnels en plongée sous-marine par Claudio Gino Ferreri ; et la deuxième édition de Richard Salter Plongée à Gozo et Comino.

