Monty Halls s'associe à HX pour le projet Big Blue Bag

HX (anciennement connu sous le nom de Hurtigruten Expeditions) a annoncé un nouveau partenariat passionnant avec un biologiste marin de renom, un présentateur, un chroniqueur de Scuba Diver et Salon de la plongée GO Monty Halls préféré appelé Le projet Big Blue Bag.

The Big Blue Bag Le projet (qui se déroulera sur terre au Royaume-Uni) sera soutenu par un don de la HX Foundation, l'organisme de bienfaisance qui soutient, défend et encourage les changements environnementaux et communautaires positifs dans les destinations vers lesquelles navigue HX. Le don financera le pilote de cette initiative innovante de science citoyenne, qui devrait révolutionner l'engagement du public dans la conservation marine.

The Big Blue Bag Le projet est conçu pour permettre aux individus de tous âges et de tous horizons de contribuer directement à la protection des voies navigables et des océans. Les participants/communautés sur terre recevront un « Big Blue » spécialement conçu Bag" qui contient des protocoles faciles à suivre, leur permettant de collecter des données vitales sur la santé marine, notamment la pollution par les microplastiques, la biodiversité des espèces, la température de l'eau et les débris côtiers. Les données collectées seront téléchargées dans une base de données mondiale en libre accès, contribuant ainsi à des recherches vitales qui éclairent les efforts de conservation dans le monde entier.

Ce partenariat, annoncé lors de la conférence inaugurale de l'Expedition Cruise Network (ECN), où Monty et le président de la Fondation HX, Tudor Morgan, étaient des « intervenants inspirants », s'aligne parfaitement sur la mission de HX de protéger la vie marine et de sensibiliser aux défis environnementaux, ce qui correspond également à la mission de la Fondation HX »Financer et collaborer avec des projets, des chercheurs et des passionnés du monde entier qui contribuent à apporter des connaissances, une sensibilisation et des actions à nos écosystèmes vulnérables. Le projet démontre une approche communautaire en matière de conservation et de santé des océans.

Monty Halls, fondateur de The Big Blue Bag Le directeur du projet a exprimé son enthousiasme : « Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles d’HX et de la Fondation HX. En fournissant les outils et les connaissances nécessaires à la protection de nos mers, nous créons un mouvement mondial de gardiens des océans. Ce partenariat permettra non seulement de sensibiliser les populations, mais aussi de donner aux communautés côtières locales du Royaume-Uni les moyens de s’approprier leur environnement marin. »

« Nous avons hâte de commencer et du don de la Fondation HX qui s'appuiera sur le concept initial que nous avons lancé sur l'île de Man (l'île de Man est une biosphère de l'UNESCO - désignée dans le cadre du programme sur l'homme et la biosphère), où le sacs sont actuellement testés après un premier don plus tôt cette année.

Monty Halls se tient aux côtés de Chloe Couchman, vice-présidente exécutive des communications pour HX et membre du conseil d'administration de la Fondation HX, pour lancer le projet pilote The Big Blue Bag lors de la conférence ECN

Le projet Big Blue Bag vise à devenir une initiative nationale à travers le Royaume-Uni, avec un objectif à long terme de sensibilisation mondiale, en apportant la science citoyenne aux communautés côtières. Le financement de la Fondation HX soutiendra le développement du numérique plateforme et production de plus de 50 Big Blue co-marqués Sacs, qui sera distribué dans plus de 50 communautés différentes à travers le Royaume-Uni.

Les activités du projet Big Blue Bag reflètent un travail similaire à celui que HX effectue déjà sur les navires pour les invités, notamment leurs centres scientifiques de pointe, leurs activités scientifiques citoyennes pratiques sur tous leurs voyages et qui les voit offrir plus de 1,800 XNUMX nuitées en cabine gratuites aux scientifiques invités chaque année.

Henrik A Lund, directeur général de la Fondation HX, a ajouté : « Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec Monty Halls sur le projet Big Blue Bag. Cette initiative s’inscrit dans notre objectif de fondation visant à impliquer le public dans les efforts de conservation, tout en renforçant notre engagement en faveur de la protection de la vie marine. Le projet est un puissant outil d’éducation et d’action, qui incite les individus à avoir un impact significatif. »

Cette collaboration renforce le leadership de la Fondation HX en matière de préservation marine et représente une avancée décisive dans les efforts de conservation menés par la communauté. Avec le soutien de la Fondation HX et l'expertise de Monty Halls, le projet Big Blue Bag est sur le point de devenir l'un des mouvements scientifiques citoyens les plus passionnants du Royaume-Uni en 2025, produisant des résultats tangibles pour la santé et la biodiversité des océans.

Photomatons Crédit : Expedition Cruise Network : Sarah Brown