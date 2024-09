Un plongeur britannique nomme le premier hippocampe pygmée d'Afrique

Ce n'est pas la première fois que le Dr Richard Smith découvre une nouvelle espèce marine – y compris le premier hippocampe pygmée du continent africain – mais il décrit l'hippocampe pygmée pipecheval qu'il a photographié dans la célèbre destination de plongée de Sodwana Bay en Afrique du Sud comme « une petite merveille ».

Ce petit poisson « jette un nouvel éclairage sur la biodiversité marine riche, mais souvent négligée, de l'Afrique », déclare le plongeur britannique qui, avec le biologiste marin sud-africain Dr Louw Claassens et d'autres scientifiques du groupe de spécialistes des hippocampes, des syngnathes et des dragons de mer de l'UICN (SPS SG), a maintenant décrit et nommé la créature rare.

Le syngnathe a reçu le nom Cylix nkosi, comprenant nkosi signifiant « roi » ou « chef » dans la langue locale Nguni. La structure osseuse en forme de couronne au-dessus de ses yeux était censée lui donner une apparence royale.

Le hippocampe pygmée dans son habitat naturel (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Richard Smith

Le pipehorse pygmée de Sodwana ne mesure pas plus de 5 cm et fait partie de la Syngnathidés famille qui comprend les hippocampes, les syngnathes et les dragons de mer, mais son emplacement inhabituel et ses caractéristiques distinctives en font un « hippocampe miniature avec une touche d'originalité », explique le Dr Smith. Son plus proche parent, Cylix tupareomanaia, se trouve à plus de 12,000 XNUMX km en Nouvelle-Zélande.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and California Academy of Sciences, and l'étude de l'équipe vient d'être publié dans Ichtyologie et herpétologie.

Squelettes tomodensitométriques de femmes préservées (A) et mâle (B) spécimens de Cylix nkosi et (C) leur plus proche parent, un mâle Cylix tupareomanaia de Nouvelle-Zélande (SPS SG)

« La découverte d’une espèce comme celle-ci nous a poussés à étudier de plus près la biodiversité de l’océan Indien », explique le Dr Smith. « Nous avons le sentiment qu’il s’agit d’un territoire pionnier passionnant pour la communauté des spécialistes de la nature macroscopique. Il y a certainement encore beaucoup d’autres découvertes merveilleuses à faire ici. »

C'est en 2020 que les membres du SG du SPS ont identifié l'Afrique du Sud Hippocampe nalu, le premier hippocampe pygmée jamais découvert dans les eaux africaines. Mais les deux espèces et l'ensemble Syngnathidés Ce groupe est considéré comme de plus en plus vulnérable aux activités humaines, notamment aux effets du changement climatique et du chalutage de fond destructeur.

Cylix nkosi avec sa structure de tête « royale » (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Le Dr Smith est un photographe sous-marin professionnel, auteur de Le monde en dessous: La vie et l'époque des créatures marines et des récifs coralliens inconnus, et l'hippocampe pygmée point focal pour le SPS SG.

Cette autorité mondiale, qui comprend 43 experts internationaux qui fournissent des conseils scientifiques et techniques aux gouvernements et aux organismes de conservation, est gérée par Projet Hippocampe.

« Alors que nous célébrons cette découverte remarquable, elle nous rappelle une fois de plus qu’il est important de protéger l’équilibre délicat de nos océans avant que ces espèces fragiles et jusque-là inconnues ne disparaissent sans laisser de traces », déclare le Dr Smith.

