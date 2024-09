Spookfish est une nouvelle espèce de chimère des eaux profondes

Une nouvelle espèce de requin chimère ou requin fantôme a été découverte, vivant apparemment exclusivement dans les eaux plus profondes autour de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

La découverte a été faite par des scientifiques du National Institute of Water & Atmospheric Research (NIWA), un institut de recherche de la Couronne, et l'espèce a maintenant été décrite par le Dr Brit Finucci de NIWA Fisheries comme Harriotta avion, le poisson-spectateur à nez étroit d'Australasie.

On pensait que ce poisson rare faisait partie d’une seule espèce répartie à l’échelle mondiale jusqu’à ce que des recherches révèlent qu’il était génétiquement et morphologiquement distinct de ses cousins.

Des spécimens ont été collectés pour être étudiés lors d'enquêtes de recherche menées pour Fisheries New Zealand dans la région de Chatham Rise, une zone du Pacifique qui s'étend sur environ 1,000 XNUMX km à l'est près de l'île du Sud.

Dédié à grand-mère

Le Dr Finucci a donné au poisson-spectateur son nom scientifique en mémoire de sa grand-mère. « Avia signifie grand-mère en latin », a-t-elle déclaré. « Je voulais lui rendre hommage parce qu'elle m'a fièrement soutenue tout au long de ma carrière de scientifique.

« Les chimères sont également des parents assez anciens – les grands-pères et les grandes-mères – des poissons et j’ai pensé que le nom était bien adapté. »

Le Dr Brit Finucci a choisi le nom Harriotta avion pour la nouvelle chimère en l'honneur de sa grand-mère (NIWA)

Requins fantômes, aka Les poissons-rats, les poissons-lapins ou les poissons-éléphants sont cartilagineux et étroitement apparentés aux requins et aux raies. Ils ont une peau lisse et sans écailles et utilisent leurs dents en forme de bec pour se nourrir de crevettes et de mollusques.

"Harriotta avion est unique en raison de son museau allongé, étroit et déprimé, de son tronc long et mince, de ses grands yeux et de ses pectoraux très longs et larges ailettes« , a déclaré le Dr Finucci. « C'est une jolie couleur brun chocolat.

« Les requins fantômes comme celui-ci sont en grande partie confinés au fond des océans, vivant à des profondeurs allant jusqu'à 2,600 XNUMX m. Leur habitat les rend difficiles à étudier et à surveiller, ce qui signifie que nous ne savons pas grand-chose sur leur biologie ou leur statut de menace, mais cela rend les découvertes comme celle-ci encore plus passionnantes. »

