Crachés : pourquoi les baleines n'avalent pas les humains

Cela fait presque quatre ans que le plongeur américain Michael Packàrd a été gravement blessé après avoir passé environ 40 secondes dans la gueule d'une baleine à bosse en train de se nourrir au large de Cape Cod, dans le Massachusetts. Le kayakiste vénézuélien Adrián Simancas a donc pu s'estimer heureux la semaine dernière d'avoir été recraché indemne presque immédiatement après une rencontre rapprochée avec une autre baleine à bosse.

Contrairement à Packàrd, Simancas, 24 ans, se trouvait à la surface lorsqu'il a été surpris par la baleine, et son expérience en bouche a été momentanée, bien que cette fois-ci elle ait été capturée en vidéo, depuis le radeau pagayé à proximité par son père Dell.

L'incident s'est produit le 8 février dans la baie d'Aguila, dans le détroit de Magellan, au large de la côte patagonienne du Chili.

Packard avait plongé pour pêcher des homards environ 14 m de profondeur, comme indiqué sur Divernet, alors qu'il s'était retrouvé à faire son imitation de Jonas, mais après que la baleine eut secoué la tête à plusieurs reprises avec incrédulité, le plongeur avait été recraché à la surface et était resté avec une histoire mémorable à raconter.

Fortunately he had been able to pull off an impressive régulateur recovery while still engulfed by the whale.

Lui et Simancas étaient pourtant convaincus qu'ils allaient mourir. On pouvait entendre Dell Simancas dire à son fils, qui avait d'abord cru être attaqué par un orque, de rester calme en le rejoignant après l'incident.

Dell Simancas retrouve son fils sain et sauf après sa rencontre avec une baleine (Dell Simancas)

Bien que l'expérience n'ait duré que quelques secondes, Adrián a déclaré que, comme Packàrd, il avait été conscient des muscles de la mâchoire de la baleine et de sa terreur à l'idée d'être avalé.

Les gros titres ont également fait référence à Simancas « avalé » par la baleine, mais en fait aucune baleine à bosse ne serait capable d'avaler un humain car, malgré sa bouche spacieuse, sa gorge s'étend sur moins de 40 cm de large et a la taille d'un poing là où commence l'œsophage étroit.

La baleine n'a pas non plus de dents pour broyer ses proies. Il en va de même pour la plupart des autres baleines, y compris les baleines géantes comme les baleines bleues, et même les baleines à dents n'ont pas de morsure acérée.

Seule une cachalot qui, avec une gorge large de 60 cm, est équipé pour ingérer des calmars géants, pourrait vraisemblablement consommer un humain, bien que la perspective soit extrêmement faible.

Such physical encounters with large cetaceans are not only rare but invariably accidental, as two female whale-watchers found while paddling a kayak off Avila beach in California in 2020. They made their own headlines when they suddenly found themselves in the middle of a large baitball after being tipped into the water by a feeding humpback.

