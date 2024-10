Les repas piquants des requins pourraient être une bénédiction pour le varech

Sans se laisser décourager par ces épines, il semble que certains requins ne trouvent rien de plus irrésistible que de se régaler d'un en-cas à base d'oursin - et des chercheurs de l'Université d'Australie Université de Newcastle Je pense que cette découverte pourrait s'avérer vitale pour sauver les forêts de varech de la déprédation massive des oursins.

Originaire de la mer tempérée au large de la côte sud-est de la Nouvelle-Galles du Sud, les oursins à longues épines (Centrostephanus rodgersii) ont réagi au réchauffement des océans en Australie en se propageant vers le sud, dans les eaux au large de Victoria et de la Tasmanie.

Les mers de la région se réchauffent à un rythme presque quatre fois supérieur à la moyenne mondiale, et les oursins dévorent les algues et les invertébrés sur leur passage, réduisant ainsi considérablement la couverture d’algues pour les autres formes de vie marine.

On a toujours pensé que le principal prédateur des oursins était la langouste de l'Est (Sagmariasus verreauxi), qui avait décliné en raison de la surpêche, mais qui se rétablit aujourd'hui dans la région. Cependant, la présence des homards ne semble pas avoir endigué l'invasion des oursins, c'est pourquoi les scientifiques ont décidé d'étudier plus en profondeur cette relation prédateur-proie.

Ce que les oursins Centrostephanus rodgersii peuvent faire aux algues (John Turnbull)

Ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont découvert en attachant 100 oursins à des blocs situés à l'extérieur d'un repaire de homards au large de Wollongong, laissant plusieurs caméras vidéo enregistrer ce qui s'est passé au cours de chacune des 25 nuits suivantes. Une lumière filtrée en rouge a été utilisée pour éclairer la scène, car les invertébrés n'aiment pas le spectre de lumière blanche.

« Nous nous attendions à ce que nos caméras capturent les homards en train de manger les oursins », explique Jeremy Day, chercheur en doctorat, « mais en fait, les homards se sont montrés peu intéressés par les oursins et n’en ont mangé que 4 %. Ils ont souvent été filmés en train de passer devant les oursins à la recherche d’une autre nourriture. »

Les requins-taureaux se sont montrés beaucoup plus intéressés par les oursins. « Les deux requins-cornes à crête (Hétérodonte galéatique) et les requins de Port Jackson (H. portus jacksonii) sont entrés dans la tanière et ont mangé 45 % des oursins », rapporte Day. « Cela suggère que les requins ont été négligés en tant que prédateurs des oursins en Nouvelle-Galles du Sud. »

Un mangeur difficile : la langouste de l'Est (Richard Ling)

Les requins n’ont apparemment eu aucune difficulté à manger les gros oursins, ce qu’ils ont fait « parfois en quelques gorgées seulement », selon Day. « Nos résultats suggèrent que la diversité des prédateurs qui se nourrissent de gros oursins est plus large que nous le pensions – et cela pourrait s’avérer une bonne nouvelle pour la protection de nos forêts de varech. »

Il s’avère qu’il existait en fait peu de preuves empiriques pour étayer la croyance de longue date selon laquelle les homards étaient le pire cauchemar des oursins.

Bien qu'il soit déjà établi que les habitats des algues peuvent être améliorés en protégeant ou en rétablissant les prédateurs d'oursins, les scientifiques pensent désormais que les défenseurs de l'environnement pourraient bien avoir soutenu le mauvais prédateur. un article vient d'être publié dans Frontières.

