Les requins quittent les récifs coralliens chauds – les excréments d’oiseaux n’offrent que des avantages

Les requins gris de récif sont contraints d'abandonner leurs habitats naturels, les récifs coralliens, car les températures élevées des océans les font blanchir, selon une nouvelle étude menée au Royaume-Uni.

L’abandon de la résidence sur les récifs en période de stress environnemental se traduit par des migrations plus répandues et plus fréquentes vers différentes zones, et par des périodes d’absence de plus en plus longues.

De tels effets ont persisté pendant 16 mois lors de l’événement extrême El Niño de 2015-2016, qui a provoqué un blanchissement important dans la région étudiée – l’archipel isolé des Chagos dans l’océan Indien. Les scientifiques ont exprimé leur inquiétude quant à ce qui se passera lorsque le blanchissement deviendra un événement annuel, ce qui devrait se produire dès 2043.

L'équipe de recherche internationale était dirigée par des scientifiques marins de Université de Lancaster et ZSL (Société zoologique de Londres) et financé par la Fondation BertarelliEntre 2013 et 2020, ils ont surveillé les mouvements des requins en attachant des traceurs acoustiques par satellite à plus de 120 requins et en installant des récepteurs acoustiques autour des atolls coralliens des Chagos.

Plus de 714,000 XNUMX détections acoustiques ont été enregistrées et, en collaboration avec Observation de la Terre des scientifiques du King's College de Londres, ces données ont été combinées avec des données satellite enregistrant le stress environnemental des récifs.

Compromis pour les requins

« Ces résultats fournissent certaines des premières preuves de la manière dont les changements des récifs en réponse au stress environnemental, un phénomène qui devient à la fois plus extrême et plus fréquent, affectent les déplacements des requins », a déclaré le chercheur principal, le Dr David Jacoby de l'Université de Lancaster.

« Les requins gris de récif sont des prédateurs résidents communs des récifs de l'Indo-Pacifique, s'aventurant loin du récif pour se nourrir, mais beaucoup doivent décider s'ils veulent s'échapper des récifs stressés.

« Face à un compromis, les requins doivent décider s'ils doivent quitter la sécurité relative du récif et dépenser plus d'énergie pour rester au frais, ou rester sur un récif dans des conditions sous-optimales mais conserver leur énergie.

« Nous pensons que de nombreux requins choisissent de se déplacer vers des eaux plus profondes et plus fraîches, ce qui est inquiétant. De nombreux récifs du monde entier ont déjà connu un déclin significatif des requins en raison de l’exploitation et cette découverte risque d’exacerber ces tendances. »

Un équilibre complexe

« En tant que grands prédateurs, les requins gris de récif jouent un rôle très important dans les écosystèmes coralliens », a déclaré le Dr Michael Williamson, auteur principal de l'étude et membre de l'Institut de zoologie de la ZSL. « Ils maintiennent un réseau alimentaire délicatement équilibré sur le récif et transportent également des nutriments vers les récifs coralliens depuis les eaux plus profondes où ils se nourrissent souvent.

« La disparition des requins et des nutriments qu’ils apportent pourrait affecter la résilience des récifs pendant les périodes de stress environnemental élevé. »

« Alors que le changement climatique entraîne une incertitude croissante et des événements de stress extrême de plus en plus fréquents, le rôle écologique important que jouent ces prédateurs sur les récifs coralliens est susceptible de changer, car ils passent plus de temps loin des récifs auxquels ils sont attachés », a déclaré le Dr Jacoby.

« Les implications de ce phénomène ne sont pas encore entièrement comprises, mais étant donné l’équilibre complexe des espèces et les interactions trophiques qui se produisent sur les récifs coralliens, il y aura certainement des changements substantiels. »

Flux de nutriments

L’un des aspects positifs est que les récepteurs acoustiques à certains endroits ont marqué une augmentation de la présence de requins – une explication possible étant le guano.

Des recherches récentes menées dans l’archipel des Chagos ont montré que certains récifs bénéficient de flux de nutriments plus importants en raison de leurs oiseaux marins résidents, ce qui se traduit par une augmentation de la biomasse de poissons et une plus grande résilience à de multiples facteurs de stress.

« Certains de nos récepteurs qui ont vu un plus grand nombre de requins résider étaient également à proximité d'îles abritant des populations d'oiseaux de mer », a noté le Dr Wiliamson. étude vient d'être publié dans la revue Biologie des communications.

