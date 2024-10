Des gorgones roses élevées pour la première fois au Royaume-Uni

Les espoirs pour l'avenir du gorgone rose, une gorgone familière aux plongeurs du sud-ouest de l'Angleterre et du sud du Pays de Galles, ont été renforcés par la nouvelle selon laquelle elle a été reproduite en Grande-Bretagne pour la première fois.

L'exploit a été réalisé dans un Projet Corail aquarium de laboratoire au Horniman Museum & Gardens dans le sud de Londres, où les espèces de coraux tempérés indigènes Eunicelle verruqueuse On dit qu'il se multiplie bien.

Les gorgones roses, qui peuvent également apparaître blanches ou oranges, se trouvent dans les eaux côtières de l'ouest de l'Irlande et du sud-ouest de la Grande-Bretagne jusqu'aux côtes de l'Afrique de l'Ouest et de la Méditerranée, mais elles sont considérées comme menacées au Royaume-Uni et inscrites sur la liste rouge de l'UICN comme vulnérables dans le monde entier.

On les trouve dans des eaux de 10 à 50 m de profondeur jusqu'au nord du Pembrokeshire et jusqu'à Portland Bill à l'est. On les trouve également dans certaines parties du sud du Devon et de Cornouailles, dans les îles Scilly et Lundy. On les trouve également sur les côtes sud et ouest de l'Irlande, bien qu'ils ne soient communs que dans les baies de Galway et de Donegal.

Libération d'œufs de gorgones roses (Jamie Craggs / Horniman Museum)

Les plongeurs du Université d'Exeter des coraux ont été collectés pour le projet de frai à partir d'une épave au large de Teignmouth, dans le sud du Devon, dans le cadre des recherches de l'étudiante au doctorat Kaila Wheatley Kornblum sur Eunicelle verruqueuse la reproduction.

« C'est absolument incroyable d'assister à l'expulsion des œufs et à la nage des larves », a déclaré Kornblum. « C'est une avancée révolutionnaire qui nous offre une occasion tant attendue d'approfondir nos connaissances sur la reproduction des coraux tempérés, en particulier le développement et la colonisation des larves, des domaines clés mis en évidence par les travaux précédents de notre groupe mais jusqu'à présent inexplorés.

« Il s’agit d’une étape importante dans notre compréhension de l’espèce et dans la conservation du gorgone rose. »

Eunicelle verruqueuse Les colonies se ramifient abondamment et atteignent une hauteur de 25 à 50 cm perpendiculairement aux courants dominants. La croissance se fait cependant à un rythme modéré de 1 cm par an.

Au Royaume-Uni, les coraux sont protégés par la loi sur la faune et la campagne de 1981 et, en tant qu'« élément d'importance pour la conservation », des zones de conservation marine (MCZ) peuvent leur être désignées.

Le doctorat de Kornblum est supervisé par le professeur d'Exeter Jamie Stevens et le Dr Jamie Craggs, conservateur principal de l'aquarium Horniman et scientifique principal du projet Coral. « C'est la première fois que cette espèce est reproduite et élevée au Royaume-Uni et c'est une avancée majeure dans la conservation de l'espèce », a déclaré Craggs. « C'est merveilleux de voir les larves commencer à s'installer et à devenir de jeunes gorgones. »

Des gorgones roses auraient été reproduites avec succès au Portugal par l'Océanarium de Lisbonne l'année dernière.

