Le HMS OCToPUS arme des plongeurs pour semer rapidement des herbiers marins

Un dispositif innovant appelé HMS OCToPUS, testé par des plongeurs spécialisés dans la conservation, a montré des « signes prometteurs de succès », après des années de recherche de techniques efficaces pour restaurer les herbiers marins, déclare l'association caritative britannique Ocean Conservation Trust (OCT).

L'OCT se concentre sur la conservation des herbiers marins à travers ses Programme des Prés Bleus, visant à protéger les lits existants et, à plus long terme, à restaurer les nombreux qui ont été perdus au cours des dernières décennies.

Pour le HMS OCToPUS, la compagnie affirme s'être inspirée de l'hydro-ensemencement, un procédé de plantation terrestre conçu pour disperser rapidement les graines. Son propre système d'hydro-ensemencement marin (HMS) est une technique par laquelle les graines d'herbiers marins sont injectées directement dans le fond marin.

L'OCT a chargé la société Absolute Product Design de Plymouth de concevoir un appareil portatif à ressort basé sur un pistolet à calfeutrer, la dernière partie du nom OCToPUS dérivant de « semoir sous-marin sous pression ». La chambre de 1.5 litre du pistolet est remplie de graines de Zostera marina suspendues dans un support porteur.

Armé et prêt à semer (OCT)

Au cours d'une plongée de 20 minutes, un seul plongeur peut utiliser un appareil OCToPUS pour injecter 2,000 1.5 graines d'herbiers marins, explique l'OCT. Son équipe de restauration des habitats océaniques a désormais utilisé les canons pour ensemencer XNUMX hectare de fonds marins dans le Solent Maritime et deux hectares dans le parc marin national de Plymouth Sound.

Tout en continuant à surveiller les sites de restauration, ils signalent que les signes préliminaires de régénération des herbiers marins sont positifs.

« Nous nous concentrons entièrement sur les herbiers marins subtidaux, et cela implique une variété de défis supplémentaires liés au travail sous les vagues », a déclaré Amelia Newman, responsable des techniciens en aquaculture d'herbiers marins à l'OCT. « Nous sommes donc très heureux d'être à ce stade avec notre nouvel appareil et de commencer à voir comment il pourrait révolutionner la façon dont l'OCT s'y prend pour restaurer cet habitat d'une importance vitale.

3.5 hectares de fonds marins ont déjà été ensemencés (OCT)

« Nous sommes très reconnaissants du soutien de l'un de nos principaux partenaires, Ørsted, et des ingénieurs d'Absolute Product Design, qui ont joué un rôle fondamental dans le développement de cet appareil innovant. »

« Les herbiers marins sont des puits de carbone très efficaces, qui améliorent la qualité de l’eau et fournissent de la nourriture et un abri à de nombreuses espèces importantes comme le lançon et le hareng », a déclaré Samir Whitaker, spécialiste en chef de la biodiversité pour Ørsted, une entreprise d’énergie verte. « Le Royaume-Uni a perdu jusqu’à 90 % de ses herbiers marins, mais des groupes comme l’Ocean Conservation Trust ont montré que nous pouvons les faire revivre. »

En partenariat avec Sonardyne, MarineSee, Voyis et Blue Robotics, l'OCT a également développé un ROV spécialisé pour étendre davantage ses efforts de conservation. Le véhicule lui permet de cartographier les herbiers marins avec ce qu'il dit être un niveau de détail sans précédent en produisant une photogrammétrie haute résolution pour suivre les efforts de restauration et surveiller les herbiers établis.

Le nouveau ROV (OCT)

La précision du ROV permettra également à l'OCT de mieux comprendre les changements saisonniers et annuels dans les herbiers marins, indique-t-il.

« Nous avons la chance de passer beaucoup de temps dans et sur l'eau, mais cette technologie promet une manière beaucoup plus précise, détaillée et efficace de surveiller certaines des principales mesures de la santé des herbiers marins », a déclaré Octobre Andy Cameron, responsable des projets de conservation. « Cela signifie également que nous pouvons utiliser les plongeurs différemment pour les tâches que le ROV ne peut pas faire. »

Également sur Divernet : «J'ai écouté les herbiers marins», Les herbiers marins suscitent des espoirs en matière de « carbone bleu » en Cornouailles, Les herbiers marins boostés en Cornouailles, une idée géniale en Australie, Soyez le champion ! – Les herbiers marins