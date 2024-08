La répartition surprise des grands requins blancs

De nouveaux outils de séquençage génétique viennent de révéler un secret bien gardé : il existe trois espèces différentes de grands requins blancs et, malheureusement pour elles, elles ont tendance à ne pas se mélanger.

Les requins blancs qui peuplent le Pacifique Nord sont distincts de ceux du Pacifique Sud et de l’océan Indien – et les deux groupes diffèrent de ceux de l’Atlantique Nord et de la Méditerranée.

Bien que tous appartenant à l'espèce Carcharadon carcharias les trois groupes ont été physiquement séparés au cours de « l’avant-dernière période glaciaire » il y a entre 240,000 130,000 et XNUMX XNUMX ans. Cette période glaciaire a vu le niveau de la mer et la température de l’eau baisser puis augmenter, et les courants océaniques se modifier, créant des barrières invisibles à la migration des requins.

Chaque groupe a développé son propre profil génétique distinct et reste isolé des autres en matière de reproduction. Au fur et à mesure que ce processus se poursuit, et si chaque groupe survit, il finira par devenir une espèce distincte.

Des chercheurs de Université du Nord en Norvège, dirigé par les professeurs Galice Hoarau et Leslie Noble, a collaboré avec une équipe scientifique internationale pour étudier les grands requins blancs avec des détails qu'ils considèrent comme sans précédent.

Ils ont examiné 106 spécimens et utilisé des marqueurs génétiques appelés SNP (polymorphismes mononucléotidiques) pour séquencer le génome entier de 17 d’entre eux, ainsi que des parties sélectionnées du génome des autres.

Chaque requin a pu être facilement identifié comme appartenant à l’une des trois populations – à une exception près, un seul requin hybride présentant une combinaison de gènes indo-pacifiques et nord-pacifiques.

Menaces sur les requins

Une divergence génétique datant de l’avant-dernière période glaciaire a déjà été notée chez un large éventail d’espèces. "Par exemple, le même type de divergence a été observé au même moment chez les raies manta autour de l'Afrique du Sud", explique le professeur Hoarau.

Mais cette découverte est inquiétante pour les requins blancs dans la mesure où chaque groupe dépend d'un groupe plus petit pour transmettre ses gènes que ce que l'on pensait auparavant, et la perte d'un groupe supprimerait du pool des gènes qui n'auraient probablement pas survécu ailleurs.

L'équipe Nord : Prof Galice Hoarau, Prof Leslie Noble, Isabel Wagner et Martina Kopp (Université du Nord)

On estime que la population mondiale de requins blancs a presque diminué de moitié au cours du dernier demi-siècle. La population méditerranéenne continue de décliner fortement à mesure que les requins deviennent des prises accessoires dans les pêcheries, que leurs proies naturelles que sont les thons et les phoques diminuent et que la pollution augmente.

Autour du Cap en Afrique du Sud et au large de la Californie, les populations locales se sont effondrées à cause de la prédation des orques, de la pêche illégale des ailerons de requin et du changement climatique, tandis qu'autour de l'Australie et du Cap oriental en Afrique du Sud, les mesures anti-requins conçues pour les éloigner des plages en tuent beaucoup.

Panneaux actuels

Au cours des migrations, on pense que les requins individuels utilisent les principaux courants océaniques comme panneaux indicateurs, restant dans des zones spécifiques et maintenant potentiellement leur séparation.

"Des travaux récents indiquent que le changement climatique modifie plusieurs courants océaniques, avec un point de bascule qui devrait changer de force et de position dans moins de 50 ans", explique le professeur Noble.

« Si ces barrières changeaient, les lignées pourraient se croiser plus fréquemment, mais nos résultats suggèrent que la progéniture pourrait ne pas être viable. Ajoutez à cela d’autres défis, et sans une gestion recentrée de la conservation, les perspectives pour ce prédateur suprême et ses écosystèmes semblent loin d’être prometteuses.

Le professeur Noble affirme qu'en utilisant les nouveaux outils « et en collaborant avec des chercheurs sur les requins du monde entier, nous avons produit la première vue véritablement mondiale de la connectivité des populations de requins blancs ». L’équipe espère désormais que ces outils pourront être appliqués à l’étude de diverses autres espèces de requins. L'étude est publiée dans Current Biology.

