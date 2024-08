Des spaghettis volants monstrueux parmi les raretés des monts sous-marins

Des formes de vie rares dans les grands fonds marins, 20 nouvelles espèces potentielles et un nouveau mont sous-marin de 3 km de haut ont été découverts dans une chaîne de montagnes submergée du Pacifique Sud au cours d'une expédition d'un mois dirigée par l'équipe de recherche de l'Université de Californie à San Diego. Institut Schmidt Ocean (SOI).

Les découvertes ont été faites le long de la dorsale de Nazca, à 1,450 XNUMX km au large des côtes du Chili, à l'aide d'un équipement d'échosondage multifaisceaux du navire de recherche. Falkor pour cartographier la zone et l'explorer de plus près à partir du ROV SousBastien.

Le superviseur du ROV, Michael Rae, opère SousBastien depuis la salle de contrôle de la mission (Misha Vallejo Prut / Schmidt Ocean Institute)

Les scientifiques ont cartographié en haute résolution le mont sous-marin encore inconnu, qui couvre une superficie d'environ 70 km², et ont découvert qu'il s'élevait de plus de 3 km au-dessus du fond marin, d'une profondeur de 4.1 km à un peu moins de 1 km de la surface.

Lorsque la distance nominale de 4.5 km SousBastien après avoir effectué une plongée exploratoire sur l'une de ses crêtes, nous sommes tombés sur des jardins d'éponges et des coraux anciens.

L'équipe a également cartographié et exploré neuf autres monts sous-marins actuellement non protégés, dont l'un abritait ce qui était décrit comme un jardin de corail sous-marin vierge de 800 m², colonisé par des créatures telles que des sébastes, des ophiures et des crabes royaux.

Jardins de corail avec des ophiures, des anémones et Pentaceros richardsoni et la Helicolenus lengerichi poisson (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Poécilasma crabe royal (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)



Corail doré (Chrysogorgie) avec Uroptyque homard squat, benthique Lyrocteis cténophore et Calliaster étoile de mer (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

L'équipe a également capturé les premières images de caméra d'un live Promachoteuthis calmar. Ce genre est si rare que seules trois espèces ont été décrites, à partir de quelques échantillons morts trouvés dans des filets, plusieurs à la fin du XIXe siècle.

Première vidéo d'un live Promachoteuthis calmar (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

D'autres raretés comprenaient le premier Casper poulpe à voir dans le Pacifique Sud. Découvert en 2016 le bleu poulpe n'a pas encore été décrit scientifiquement ni nommé officiellement, et il a été observé à une profondeur de 4,443 XNUMX m. Deux autres observations ont été appréciées Bathyphyse siphonophores, aka « monstres spaghetti volants ».

La première fois qu'un « Casper » poulpe a été aperçu dans le Pacifique Sud (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Crapaud de mer (Chaunacops coloratus) avec pectoral ailettes appuyé contre la roche et le sable (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Grand corail bambou contenant des cténophores benthiques, des balanes, une étoile de mer et des ophiuroïdes (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

La crête de Nazca et la crête adjacente de Salas y Gómez sont actuellement envisagées pour être désignées comme zone marine protégée de haute mer.

Il s'agissait de la troisième expédition de SOI cette année sur les crêtes de Nazca et de Salas y Gómez, avec environ 25 monts sous-marins désormais explorés. Les voyages précédents en janvier et février ont documenté plus de 150 espèces jusqu'alors inconnues, ainsi que des extensions de gamme pour des animaux dont on ignorait auparavant qu'ils y vivaient.

Le mont sous-marin n'a pas encore de nom – une proposition d'équipage est à l'étude (Schmidt Ocean Institute)

Corail Bubblegum (Paragorgie) recouvert de Midas touch (jaune Parazoanthidae) (ROV SuBastian / Institut océanique Schmidt)

Homard squat du genre Sternostylus, probablement une espèce nouvellement identifiée (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

Avant les expéditions, 1,019 1,300 espèces étaient connues dans cette partie du Pacifique, mais ce nombre dépasse désormais XNUMX XNUMX et continue de croître.

Les résultats seront envoyés à Recensement des océans, l'alliance internationale dirigée par la Nippon Foundation et Nekton pour accélérer la découverte et la protection de la vie océanique.

Ses chercheurs et hydrographes du Centre de cartographie côtière et océanique / Centre hydrographique conjoint de l' Université du New Hampshire étaient présents à l'expédition, ces derniers effectuant la cartographie.

« La découverte d'un nouveau mont sous-marin de près de 2 km de haut – presque quatre fois plus haut que le Burj Khalifa – avec un écosystème dynamique a été très enthousiasmante », a déclaré le Dr Jyotika Virmani, co-scientifique en chef et directrice exécutive du SOI.

« Seuls 26 % des fonds marins ont été cartographiés à cette haute résolution et chaque expédition sur Falkor met en lumière un peu plus les fonds marins et la vie inconnus de notre planète.

