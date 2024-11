Poisson qui a du goût avec des pattes, des têtes et des mentons

Si vous avez déjà vu un rouget en plongée, vous saurez que ce poisson « marcheur » possède un ensemble de six pattes qui se déplacent rapidement ensemble pour le propulser sur le fond marin.

Des chercheurs de l'Université de Harvard ont récemment démontré que chez certains rouges-gorges, ces pattes, qui sont en fait des extensions des nageoires pectorales, ont évolué pour faire bien plus que se déplacer – y compris « goûter » la nourriture.

Les travaux visant à révéler que les aides à la marche des rouges-gorges sont des organes sensoriels ont été menés par le département de biologie moléculaire et cellulaire de l'université, en collaboration avec l'université de Stanford.

En marchant sur un fond marin meuble, les merles ont été observés s'arrêter et gratter la surface pour déterrer des proies enterrées telles que des coquillages, et leurs pattes se sont révélées sensibles aux stimuli mécaniques et chimiques. Lorsque les scientifiques ont enterré des capsules contenant un seul produit chimique, les poissons ont pu les trouver facilement.

Prionotus scitulus (Anik Grearson)

Par hasard, un nouveau lot de rouges-gorges est arrivé au laboratoire pendant l'étude, et les scientifiques ont été surpris de constater qu'ils manquaient tous de cette compétence – jusqu'à ce qu'ils réalisent que les nouveaux arrivants étaient une espèce différente de rouges-gorges.

Ceux qu'ils étudiaient, Prionotus carolinus ou le rougequeue du nord, avait des pattes en forme de pelle couvertes de protubérances appelées papilles, semblable aux papilles gustatives humaines, tandis que les poissons qui ne creusent pas, P evolans (le rouge-gorge rayé) avait des pattes en forme de tige sans papillesIls utilisaient leurs jambes uniquement pour la locomotion et le sondage mécanique.

Papilles Les scientifiques affirment que ces évolutions sont relativement récentes. Les grondins de mer du Nord ne vivent que dans l'Atlantique occidental, et toutes les espèces de grondins de mer sont étroitement liées aux grondins.

Les rouges-gorges pourraient servir de modèle évolutif pour le développement de traits, car les facteurs de transcription génétique qui contrôlent le développement de leurs pattes se trouvent également dans les membres d’autres animaux, y compris les humains.

Une deuxième étude a examiné en détail les facteurs de transcription génétique impliqués dans le développement du trait inhabituel des merles de mer, et les chercheurs ont réussi à générer des hybrides des deux espèces. Les études ont été publiées dans Current Biology ici et ici.

Poisson cavernicole aveugle

Astyanax mexicanus aveugle, un tétra mexicain vivant dans une grotte (H Zell)

Entre-temps, on a découvert qu'une espèce de poisson cavernicole aveugle compensait son manque de vision en augmentant le nombre et l'emplacement des papilles gustatives de l'intérieur de sa bouche jusqu'à sa tête et son menton.

Le tétra mexicain rose pâle, presque translucide (Astyanax mexicanus) a évolué pour devenir aveugle dans les grottes de Pachon et Tinaja au nord-est du Mexique, où la vision serait gaspillée dans un environnement sombre. Seul le contour pâle des orbites oculaires subsiste chez l'espèce, bien qu'elle soit par ailleurs semblable à un poisson argenté et voyant trouvé au-dessus du sol.

Les scientifiques avaient déjà établi dans les années 1960 que certaines populations de poissons cavernicoles aveugles avaient des papilles gustatives supplémentaires sur la tête et le menton, mais les processus génétiques à l'origine de ce phénomène n'avaient jamais été étudiés auparavant.

Des biologistes de l'Université de Cincinnati ont désormais établi qu'à la naissance, le nombre de papilles gustatives est similaire à celui des poissons de surface, mais que des papilles gustatives supplémentaires apparaissent à partir de cinq mois et le faisaient encore à 18 mois, l'âge maximum des poissons en captivité.

À mesure que ces papilles gustatives apparaissent, les poissons acquièrent un sens du goût plus aiguisé, ce qui signifie qu’ils montrent moins d’intérêt à manger des aliments vivants et davantage à manger des sources de nutriments apparemment peu attrayantes comme le guano de chauve-souris.

L'équipe étudie actuellement les autres saveurs qui plaisent le plus à ces poissons aveugles. Leur étude est publiée dans la revue Biologie des communications.

Également sur Divernet : Venir sur les récifs coralliens : les essaims de Bluebots, Escargot robot – et empereur Dumbo, Mmm, c'est bon – pourquoi les coraux aiment le plastique