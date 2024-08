Un plongeur profite d'une rare rencontre avec un requin en Colombie-Britannique

Ce n'est pas inconnu, parce que Divernet rapporté sur un rencontre similaire en mai de l'année dernière, mais c'est suffisamment rare pour enthousiasmer les biologistes marins : un requin à six branchies qui traîne dans les eaux peu profondes au large de la côte Pacifique du Canada.

« La découverte d'une vie », c'est ainsi que Mitchell Hewitt a décrit sa rencontre dans la soirée du 8 août. "J'ai plongé tous les jours cet été pour trouver l'un de ces requins."

Le biologiste marin de terrain, qui travaille pour Keystone Environmental, est plus généralement engagé dans l'observation du comportement des céphalopodes et des lompes de la région. Il a repéré le requin alors qu'il plongeait au large de la communauté de Lions Bay dans Howe Sound, au nord de Vancouver.

Le requin, un juvénile mâle mesurant environ 2.5 m de long, nageait au-dessus du fond marin à une profondeur d'environ 15 m. Hewitt et son groupe ont pu passer environ 10 minutes à observer le requin (Hexanchus griseus), qui a même décidé de nager entre ses jambes à un moment donné.

Le requin à six branchies (Mitchell Hewitt)

Les six branchies à museau arrondi, également appelées requins vaches, se trouvent généralement à des profondeurs comprises entre 100 et 2,000 100 m, bien que les juvéniles s'aventurent parfois dans les eaux peu profondes la nuit à la recherche de proies. Au large de la Colombie-Britannique, les femelles viennent aussi parfois sur la côte pour mettre bas, avec des portées pouvant compter plus de XNUMX petits.

Cette espèce est l'un des plus grands requins du monde et peut mesurer jusqu'à 6 m de long et peser 600 kg.

"C'était juste un gentil géant, comme un gros chiot de mer", a déclaré Hewitt à CTV News. Il a dit qu’il « respirait aussi fort que possible parce que je paniquais. Après cela, j'ai eu des fourmillements pendant des heures.

Année dernière moniteur de plongée Matteo Endrizzi avait également évoqué une « expérience unique » lorsque lui et son groupe ont rencontré un juvénile de 2 m dans Albernini Inlet, plus à l'ouest de l'île de Vancouver, alors qu'ils effectuaient une plongée sur épave à 20 m de profondeur. Ils ont dit que le requin semblait avoir été attiré par leurs lumières.

