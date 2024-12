La distance n'est pas un obstacle pour une baleine à bosse en quête de partenaire

L'une des plus longues migrations connues de tous les mammifères, et surprenante même selon les normes des baleines à bosse à large répartition, a été documentée par une équipe internationale de chercheurs avec l'aide de scientifiques citoyens.

Baleine à bosse (Mégaptères novaeangliae) Les voies de migration s'étendent sur de longues distances entre le nord et le sud, des zones de reproduction tropicales aux zones d'alimentation plus fraîches, mais les populations ont tendance à rester séparées longitudinalement et très fidèles à leurs zones d'alimentation habituelles.

Dans l'hémisphère sud, on connaît sept populations reproductrices et jusqu'à présent, on ne pensait pas qu'il y avait beaucoup de chevauchement entre elles.

Compagnie de femmes

L'équipe a désormais enregistré ce qu'elle considère comme la plus longue distance documentée entre les observations d'un mâle adulte de baleine à bosse, observé sur les aires d'hivernage de deux bassins océaniques différents.

Il a été observé pour la première fois dans le Pacifique oriental au large de la Colombie en 2013 et 2017, puis cinq ans plus tard près de Zanzibar dans le sud-ouest de l'océan Indien, époque à laquelle on pensait qu'il avait au moins 15 ans.

Les observations ont toutes eu lieu pendant la saison de reproduction et ont montré la baleine en compagnie de femelles. Les deux populations reproductrices étant séparées par 120° de longitude, la distance que la baleine a dû parcourir entre elles était d'au moins 13,046 XNUMX km.

Les citoyens-scientifiques ainsi que les chercheurs scientifiques ont contribué à l'étude à travers les multiples photographies soumises sur le site Bonne baleine, qui identifie les animaux par leurs nageoires caudales individuelles et dispose d'une base de données contenant plus de 100,000 XNUMX images

Selon les scientifiques, cette migration exceptionnelle pourrait être due au changement climatique, qui épuise les stocks de krill, dont se nourrissent les baleines. Une autre théorie avance cependant que, comme les populations de baleines continuent de se reconstituer depuis le moratoire sur la chasse des années 1980, observé par la plupart des pays, il pourrait être devenu plus difficile pour les mâles de rivaliser pour trouver une femelle adaptée à leurs zones de chasse habituelles.

Ekaterina Kalachnikova, chercheuse sur les baleines

Dr Ekaterina Kalachnikova du Programme de recherche sur les cétacés en Tanzanie Elle a dirigé l'étude et affirme que le voyage de la baleine représente la plus longue distance jamais parcourue par une baleine à bosse.

L’étude a souligné l’importance de « l’effort de recherche transfrontalier et de la science citoyenne pour comprendre les facteurs potentiels et l’impact sur la population des déplacements interocéaniques des baleines à bosse ». Elle est publiée dans la revue Société Royale Open Science.

