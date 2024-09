Décès d'une célèbre « baleine espionne » – au milieu d'une dispute entre ses disciples humains 

Le célèbre béluga Hvaldimir, que l'on pensait avoir été utilisé par la Russie pour des activités de renseignement militaire et suivi de près par le public norvégien au cours des cinq dernières années, est décédé subitement.

Son décès, dont la cause est inconnue, survient à la veille de son déplacement, dans le cadre d'un projet qui avait divisé les défenseurs de l'environnement qui avaient défendu sa cause au fil des ans.

Les organismes de soutien aux baleines OneWhale et plus récemment Marine Mind suivant habituellement les mouvements de Hvaldimir, il a été vu vivant pour la dernière fois, en bonne condition apparente et plongeant à intervalles réguliers, hier matin (30 août) au large des côtes du sud-ouest de la Norvège, près de Stavanger.

Les garde-côtes avaient été informés, afin de s'assurer que le trafic maritime était conscient de la présence de Hvaldimir, mais la baleine blanche a ensuite été vue flottant à la surface pendant une période prolongée, et un bateau de patrouille est arrivé vers 2.30hXNUMX pour constater qu'elle était morte.

Le sympathique béluga (Marine Mind)

Un bateau de pêche a remorqué Hvaldimir jusqu'au port de Risavika, où il a été hissé hors de l'eau et chargé sur un camion par les autorités portuaires en attendant les arrangements pour une autopsie. Hvaldimir mesurait plus de 4 m de long et pesait plus de 1,200 XNUMX kg.

La cause du décès n'a pas été déterminée, selon Sebastian Strand, le biologiste marin à l'origine de Marine Mind. Il a déclaré que des marques étaient visibles sur le corps, mais qu'elles auraient pu être causées par d'autres animaux après la mort.

« Équipement Saint-Pétersbourg »

Hvaldimir est devenu célèbre lorsqu'il a été retrouvé par des pêcheurs à Hammerfest, dans le nord de la Norvège, en avril 2019. Portant un harnais serré marqué « Équipement Saint-Pétersbourg », apparemment conçu pour contenir une caméra, on supposait qu'il avait été préparé pour être un espion sous-marin pour l'armée russe.

A l'aise avec les humains, le béluga amical semble avoir passé une grande partie de sa vie en captivité. Il a été surnommé Hvaldimir, bien que plus tard il soit généralement appelé Hvaldi en Scandinavie (baleine (qui signifie baleine en norvégien) pour éviter tout lien avec le président russe, et le harnais a été retiré.

Les bélugas vivent habituellement dans les régions reculées de l'Arctique, mais Hvaldimir semblait satisfait de rester dans les eaux plus fréquentées et plus chaudes de la mer du Nord, s'aventurant même l'année dernière aussi loin au sud que le sud-ouest de la Suède, suscitant de nouvelles inquiétudes pour sa sécurité.

Hvaldimir le sympathique béluga (OneWhale)

La charité Une Baleine avait été créée très tôt pour protéger Hvaldimir, avec l'intention de créer une réserve de baleines sûre pour lui et d'autres mammifères captifs relâchés.

En juillet dernier, la direction norvégienne des pêches a annoncé avoir autorisé le transfert de Hvaldimir dans les eaux arctiques de Varangerfjord, dans le Finnmark, à proximité d'un groupe d'individus sauvages avec lesquels il pourrait être intégré ultérieurement. Des vols auraient déjà été organisés lorsque la mort de Hvaldimir a été annoncée.

Cependant, un certain nombre de biologistes marins avaient auparavant fait valoir qu'une telle démarche mettrait en danger le bien-être des baleines et s'étaient séparés pour former Esprit marinLa rupture s'est reflétée dans la presse norvégienne.

« Ce n’est pas une mort naturelle »

« Nous ne connaissons pas encore les circonstances de sa mort, mais il se trouvait dans des eaux très fréquentées… nous pensons donc qu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle », a déclaré Regina Haug, fondatrice de OneWhale, après l'annonce de la mort de Hvaldimir.

L'association, qui effectue des contrôles de santé annuels sur le béluga, a décrit Hvaldimir comme « une jeune baleine en bonne santé, sans aucun signe de maladie ». L'espérance de vie habituelle d'un béluga est estimée entre 35 et 50 ans. « Nous avons demandé aux autorités norvégiennes de procéder à une autopsie et elles ont pris les mesures nécessaires », a déclaré Haug.

« Nous avons le cœur brisé. Nous sommes aussi en colère, car nous avons dû lutter si durement, si longtemps, pour l’aider à sortir du danger. Et il était enfin si proche d’avoir une vie meilleure.

« Mais nous sommes en colère contre ceux qui ont travaillé pour bloquer son mouvement et ont répandu de fausses informations… il y a une poignée d’humains qui voulaient le garder piégé et empêcher ce doux animal d’obtenir de l’aide plus tôt. »

Sebastian Strand de Marine Mind et d'autres bénévoles avec Hvaldimir (Marine Mind)

« Hvaldimir n'était pas seulement un béluga ; il était un phare d'espoir, un symbole de connexion et un rappel du lien profond entre les humains et le monde naturel », a déclaré Strand de Marine Mind.

« Au cours des cinq dernières années, il a touché la vie de dizaines de milliers de personnes, rassemblant les gens dans l’admiration pour les merveilles de la nature.

« Sa présence nous a appris l’importance de la conservation des océans et, ce faisant, il nous a également appris à nous connaître nous-mêmes. Repose en paix, Hvaldimir. Tu nous manqueras beaucoup, mais tu ne seras jamais oublié. »

