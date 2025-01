Motivé par la lumière bleue : découvrez le corail marcheur

at

at 10 h 45

Les plongeurs ont tendance à considérer les coraux comme des animaux « sessiles » : ils restent immobiles, ce qui permet de savoir exactement où les trouver. Cependant, une nouvelle étude a mis en évidence la capacité d’un corail champignon à se déplacer sur le fond marin à la recherche de son habitat idéal, bien qu’à un rythme tranquille.

Les coraux mobiles étaient connus, mais la façon dont ils se déplacent et naviguent était restée « largement obscure », selon une équipe scientifique australienne dirigée par Brett Lewis de Queensland University of TechnologyLes chercheurs ont étudié le petit esprit libre Cyclolites de Cycloseris pour apprendre comment et pourquoi il se baladerait.

Les expériences ont montré une forte réaction phototactique positive à la lumière bleue, le type de lumière que le corail s'attend à trouver dans les fonds sablonneux des eaux plus profondes. Il a montré beaucoup moins d'enthousiasme pour le type de lumière blanche que l'on trouve dans les eaux de surface moins profondes, ce qui pourrait indiquer une menace de blanchissement.

Un pourcentage impressionnant de 86.7 % des coraux champignons se sont dirigés vers la lumière bleue lorsqu'elle a illuminé une extrémité de l'aquarium du laboratoire, tandis que seulement 20 % ont montré un intérêt pour la lumière blanche.

Corail champignon en mouvement (QUT)

Les coraux se déplaçaient pendant une à deux heures pour couvrir des distances allant jusqu'à 22 cm dans les essais à la lumière bleue, mais ne pouvaient pas se donner la peine de parcourir plus de 8 mm vers la lumière blanche. Si des lumières bleues et blanches étaient allumées simultanément à chaque extrémité du bac, les coraux seraient toujours attirés vers le bleu.

Des photographies accélérées en haute résolution ont révélé la combinaison de mécanismes employés par le corail pour gérer ses mouvements. En gonflant ses tissus, il pourrait réduire la friction, augmenter la flottabilité pour soulever son noyau du fond marin et augmenter sa surface pour capter les courants, comme la voile d'un navire.

Lorsque les tissus se contractaient à leur tour, les coussinets ventraux ou « pieds » contribuaient en ajustant l'interaction ou la friction avec le substrat, permettant au corail d'avancer.

Enfin, il était également capable de contracter et de tordre ses tissus périphériques latéraux, se propulsant vers l'avant dans un style lié au mouvement de nage pulsé des méduses.

Cyclolites de Cycloseris semble exploiter cette capacité lorsque des facteurs tels que la gravité, les courants ou les vagues l'ont laissé dans un endroit défavorable, peut-être dangereusement peu profond, et qu'il veut améliorer ses perspectives - ce qui amène les chercheurs à conclure que les coraux sont plus « neurologiquement sophistiqués » qu'on ne le pensait auparavant. une étude vient d'être publiée in PLoS ONE.

Les coraux clairsemés ont du mal à se reproduire

Frai de corail sur un récif de Palau (Peter Mumby)

Pendant ce temps, dans un Université du QueenslandDans une étude menée par une équipe internationale, on a mesuré le succès d'un événement de frai naturel de coraux en 2024 et on a constaté avec inquiétude que les coraux individuels doivent être situés à proximité pour se reproduire avec succès.

« Nous avons été surpris de constater que les coraux devaient être à moins de 10 m les uns des autres, et de préférence plus près que cela, pour que la fertilisation ait lieu », a déclaré le professeur Peter Mumby, chef de l'équipe. « Nous savions que les coraux ne pouvaient pas être trop éloignés les uns des autres, mais nous avons découvert qu'ils devaient être plus proches que prévu. »

« Les effets du changement climatique, comme le blanchissement, tuent les coraux et réduisent leur densité. Nous craignons donc que les individus se retrouvent trop éloignés les uns des autres pour pouvoir se reproduire avec succès. »

Travaillant à Palau en Micronésie, les chercheurs ont placé des conteneurs au-dessus de 26 colonies de coraux sur un récif pendant que les coraux, pour la plupart hermaphrodites, libéraient leurs œufs et leur sperme.

L'un des porte-œufs (Peter Mumby)

« Les conteneurs ont capturé certains des œufs de chaque corail et ont dérivé vers la surface où ils ont suivi la marée », a déclaré le professeur Mumby. « Bien que les œufs ne puissent pas s'échapper, les spermatozoïdes ont pu pénétrer dans le conteneur et les féconder.

« Après une heure de dérive, la proportion d’œufs fécondés a été notée pour chaque type de corail ainsi que la distance par rapport aux coraux similaires établis. »

La fertilisation était en moyenne de 30 % lorsque les coraux étaient très proches, mais elle diminuait à moins de 10 % à une distance de 10 m. À 20 m, elle était pratiquement nulle.

« À l'avenir, nous devrons peut-être aider les coraux à poursuivre cette partie essentielle de leur vie », a commenté le Dr Christopher Doropoulos, co-auteur de l'étude et membre de l'agence scientifique nationale australienne CSIRO.

Le site d'étude – coraux tabulaires sur les récifs peu profonds à Palau (Peter Mumby)

« Comprendre l’importance des quartiers locaux permet de définir des objectifs concrets pour des interventions telles que la restauration des coraux. Idéalement, la densité des coraux devrait être surveillée dans les endroits importants et des mesures de restauration devraient être mises en œuvre pour ramener la densité aux niveaux requis pour une reproduction réussie. »

Votre Une étude est publié dans Actes de la National Academy of Sciences USA (PNAS).

Également sur Divernet : La ponte des coraux à la manière de Sainte-Lucie, BABY-BOOM DE LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL, L'ADN DU CORAIL RÉVÈLE QUI EST LE PAPA, La découverte du corail d'Elkhhorn suscite de l'espoir