Une orque endeuillée refait surface avec son nouveau-né

at

at 9 h 22

Une orque qui avait fait la une des journaux en 2018 lorsqu'elle avait continué à transporter son baleineau mort sur une distance d'environ 1,600 17 km dans une apparente démonstration de deuil de XNUMX jours, a été repérée avec un nouveau baleineau au large de la côte Pacifique des États-Unis.

Des chercheurs du Centre de recherche sur les baleines basé à Washington (CWR) affirment que l'orque, désignée J35 mais connue familièrement sous le nom de Tahlequah, a donné naissance à une fille mais ajoutent que le comportement du couple a donné à la communauté scientifique quelques motifs d'inquiétude.

J35 et son veau – déjà désignés J61, en tant que nouveau membre du groupe J des orques du nord-ouest du Pacifique – ont été vus pour la première fois ensemble dans le Puget Sound, au large de l'État de Washington, le 20 décembre.

Trois jours plus tard, une équipe de scientifiques du centre scientifique du Pacifique Nord-Ouest de la NOAA Fisheries a pu effectuer des observations qui ont confirmé la relation entre J35 et J61, et photographier le dessous du veau pour confirmer son sexe.

« Le début de vie est toujours dangereux pour les nouveaux veaux, avec un taux de mortalité très élevé au cours de la première année », souligne le CWR. « J35 est une mère expérimentée, et nous espérons qu'elle sera capable de garder J61 en vie pendant ces premiers jours difficiles. »

J61 doit maintenant traverser les premiers jours difficiles de sa vie (Maya Sears / NMFS / NOAA)

« Il est difficile de déterminer l’état de santé des orques nouveau-nés, car ils semblent bosselés et bosselés à la naissance », a souligné Tamara Kelley, directrice du développement d’un autre organisme basé à Washington. Conservatoire des orques« Mais au cours des prochaines semaines, le veau devrait commencer à se développer et c’est à ce moment-là que les chercheurs auront une idée plus claire de son état de santé. »

« Ça n'a pas l'air vif »

Selon le NOAA Fisheries, qui effectue des mesures photogrammétriques et corporelles sur la population d'orques, le bébé serait probablement né prématurément. Il estime également que l'état corporel de J35 semblait inférieur à la normale lors de la dernière vérification en octobre.

« Idéalement, les mères doivent être robustes, avec suffisamment de réserves de graisse pour répondre aux exigences de la lactation, ce qui est une préoccupation », a déclaré Orca Conservancy.

Les chercheurs ont vu le veau rester sous l'eau pendant un certain temps, indiquant qu'il tétait ou tentait de tété, et également être poussé sur la tête de J35 alors qu'il « n'avait pas l'air vif ».

« La population d’épaulards résidents du Sud a besoin d’un accès suffisant à ses ressources alimentaires, principalement au saumon, pour survivre et prospérer », a commenté le CWR. « Chaque naissance compte et ces baleines ont besoin de suffisamment de poissons pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs baleineaux.

« Nous continuons à plaider en faveur du rétablissement du saumon par la restauration de l’habitat, la suppression des barrages et la gestion rationnelle des pêcheries dans le nord-ouest du Pacifique. »

Orca Conservancy a souligné que « les stocks de saumon doivent être rétablis à des niveaux qui aideront à soutenir la croissance de la population ».

Également sur Divernet : Une orque a-t-elle kidnappé un veau de globicéphale ?, Orca bat un record – mais à quel prix ?, La frénésie des orques des plongeurs rapporte une amende record, Les orques « comme des enfants lors d’une fête »