Lancement du Maldives Master en 2025

Master Liveaboards a annoncé l'arrivée début 2025 de son nouveau navire aux Maldives, le Maldives Master - un remplacement du bien-aimé Blue Voyager qui a malheureusement brûlé alors qu'il était en cale de maintenance.

Votre Maître des Maldives est un navire de croisière de 42 mètres qui dispose de deux cabines doubles spacieuses et fixes, de huit cabines doubles convertibles en lits jumeaux et de deux cabines simples, pouvant accueillir 26 passagers. Il dispose d'une salle à manger intérieure, d'un bar, d'un sky lounge et d'un jacuzzi extérieur. Un espace salon extérieur ombragé se trouve sur le pont intermédiaire, ainsi que quatre ponts ensoleillés différents - un pont d'observation situé à l'avant du pont intermédiaire et du pont supérieur, un pont en plein air sur le pont supérieur et un pont océanique à l'arrière du bateau, tous offrant des sièges et des chaises longues confortables.

Cabines spacieuses sur le Maldives Master

Le pont océanique est une caractéristique unique qui permet aux clients de se détendre en plein air tout en étant près de l'eau. De nombreux soirs, les projecteurs illuminent l'eau juste à côté du pont océanique pour attirer le plancton qui attire les raies manta et les requins-baleines. De nombreuses observations rapprochées de raies manta et de requins-baleines ont été réalisées.

L'une des caractéristiques les plus remarquables du Maldives Master est le dhoni (bateau d'assistance à la plongée) Blue Shadow, construit sur mesure. Ce dhoni de 19 mètres est spacieux, rapide et équipé de toutes les commodités modernes dont les plongeurs ont besoin. Chaque plongeur dispose de son propre poste avec beaucoup d'espace pour ranger son matériel et son équipement, et l'équipage du dhoni est prêt à vous aider. Pendant les trajets vers et depuis les sites de plongée, vous pouvez monter les petits escaliers jusqu'au pont supérieur pour profiter du soleil et d'une vue imprenable. Il y a des toilettes avec douche situées à l'intérieur du pont principal, ainsi que deux douches à main sur le pont arrière et des réservoirs de rinçage séparés pour l'appareil photo et l'équipement. Un moteur rapide, deux générateurs et deux compresseurs avec un système à membrane nitrox vous garantissent une expérience de plongée de premier ordre aux Maldives.