Salon international de la plongée de Malaisie (MIDE) 2025

Vue d'ensemble Salon international de la plongée en Malaisie (MIDE) revient pour son édition 19th, Explorez, connectez et préservez l'énigme de l'océan.

Kuala Lumpur, Malaisie – Le Salon international de la plongée en Malaisie (MIDE) revient pour son édition 19th, promettant une vitrine de classe mondiale en matière d'exploration océanique, d'innovation en matière de plongée et de conservation marine.

Organisé par AsiaEvents Exsic Sdn Bhd, MIDE 2025 aura lieu du 13 au 15 juin 2025 au Centre de commerce et d'exposition international de Malaisie (MITEC), Kuala Lumpur, sous le thème convaincant « Explorez, connectez et préservez l'énigme de l'océan. »

L'événement sera officiellement lancé on 13 juin à 3h00 by YB Khairul Firdaus Bin Akbar Khan, Vice-ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture (MOTAC), au Scène principale, Hall 2, Niveau 1.

Une expérience de vie océanique complète.

MIDE 2025 est bien plus qu'une simple exposition de plongée. C'est une célébration de l'art de vivre océanique dans son intégralité, réunissant le frisson de plongée, la liberté de la voile, le loisir de la navigation de plaisance, et l'excitation de sports nautiques. Conçu pour professionnels de la plongée, défenseurs de l'environnement marin et amateurs de sports aquatiques, l'édition de cette année élargit son champ d'action pour englober tous les aspects de l'exploration et des loisirs nautiques.

Offres imbattables sur les derniers équipements et équipements de plongée, ainsi que des expositions mettant en valeur technologies de plongée innovantes et produits.

sur les derniers équipements et équipements de plongée, ainsi que des expositions mettant en valeur et produits. Découvrez des destinations de plongée de classe mondiale et expériences de voyage maritime , avec des offres qui incluent excursions en voilier , navigation de plaisance , kayak , plongée libre , et d'autres aventures aquatiques.

et , avec des offres qui incluent , , , , et d'autres aventures aquatiques. Tables rondes engageantes et présentations animées par des experts couvrant un large éventail de sujets allant des techniques de plongée de pointe et de la sécurité à la durabilité des océans, aux efforts de conservation et aux tendances de l'industrie.

couvrant un large éventail de sujets allant des techniques de plongée de pointe et de la sécurité à la durabilité des océans, aux efforts de conservation et aux tendances de l'industrie. Des opportunités de réseautage à fort impact pour les plongeurs, les opérateurs touristiques, les fabricants d'équipements, les biologistes marins et les professionnels des sports nautiques créant une plate-forme de collaboration, d'inspiration et de croissance commerciale.

pour les plongeurs, les opérateurs touristiques, les fabricants d'équipements, les biologistes marins et les professionnels des sports nautiques créant une plate-forme de collaboration, d'inspiration et de croissance commerciale. Voyager en toute simplicité pour les visiteurs du MIDE 2025 Comme pour célébrer le partenariat avec KLIA Ekspres, MIDE 2025 propose des offres exclusives pour les voyages vers et depuis les terminaux 1 et 2 de KLIA. Cette collaboration garantit un voyage pratique et fluide pour les visiteurs locaux et internationaux participant à cette exposition.

Principaux points forts du MIDE 2025

Carrières en plongée sous-marine

Une nouvelle initiative permettant aux participants d'explorer les parcours professionnels au sein de l'industrie de la plongée, de l'enseignement de la plongée à la recherche marine et à la réalisation de films sous-marins.

Présentation de l'énigme de l'océan

Sessions thématiques mettant en vedette des voix éminentes dans le domaine de la plongée et de la préservation des océans, axées sur la durabilité, les efforts de conservation et l'évolution du paysage de la plongée.

Forum et dialogues

Animées par des experts du secteur, ces sessions porteront sur la sécurité de la plongée, photographie sous-marine, biologie marine, plongée technique et pratiques durables.

Zone d'engagement des jeunes

Contenu interactif et éducatif pour les plus jeunes visiteurs sur des sujets tels que la pollution plastique, la protection des récifs coralliens et la biodiversité marine.

Zone éducative pour enfants : conçue éduquer et inspirer les enfants à travers des activités telles que des ateliers sur les récifs coralliens, des contes sur la vie marine, des arts et de l'artisanat avec des matériaux recyclés et un apprentissage pratique sur la conservation des océans et la pollution plastique.

Objectif au-delà de l'océan (LBO) Photographie sous-marine Vitrine

Présentant des soumissions à couper le souffle qui révèlent la beauté cachée du monde sous-marin à travers les objectifs de photographes passionnés.

Reconnaissance et récompenses

Prix ​​du meilleur stand créatif – En reconnaissance de la créativité et des efforts investis par les exposants, le prix du meilleur stand sera décerné lors de la cérémonie d’ouverture officielle, célébrant la conception exceptionnelle du stand, l’innovation et l’engagement des visiteurs.

– En reconnaissance de la créativité et des efforts investis par les exposants, le prix du meilleur stand sera décerné lors de la cérémonie d’ouverture officielle, célébrant la conception exceptionnelle du stand, l’innovation et l’engagement des visiteurs. Prix ​​de reconnaissance des médias – Pour honorer l’excellence de nos partenaires médias qui ont apporté une plus grande visibilité à la culture de la plongée, à la conservation marine et à l’importance d’une plateforme comme le MIDE dans la promotion de l’industrie.

– Pour honorer l’excellence de nos partenaires médias qui ont apporté une plus grande visibilité à la culture de la plongée, à la conservation marine et à l’importance d’une plateforme comme le MIDE dans la promotion de l’industrie. Prix ​​de reconnaissance de la plongée adaptative – Ce prix récompense une organisation dédiée à l'autonomisation des personnes handicapées grâce à la plongée adaptative, reconnaissant leurs efforts pour briser les barrières et inspirant la communauté de la plongée à adopter la diversité et l'accessibilité.

Des prix passionnants tous les jours

Avec plus de 100,000 XNUMX RM de prix À gagner, les visiteurs peuvent gagner des forfaits de plongée, des forfaits de voyage, du matériel, des cours de formation et bien plus encore, généreusement sponsorisés par nos exposants.

Temps forts prévus pour le MIDE 2025

Nombre d'entreprises exposantes 200

200 Total des stands 330

330 Visiteurs attendus : 17,000

17,000 Participants professionnels 10,000

10,000 Ventes estimées : 30 millions de RM

: 30 millions de RM Séminaires/Forums: 40 sessions | 70 intervenants

Caractéristiques et activités spéciales

Réseautage B2B : Hébergé par Tourisme Malaisie , reliant les opérateurs de plongée aux agents de voyages internationaux.

: Hébergé par , reliant les opérateurs de plongée aux agents de voyages internationaux. Rencontre et accueil :Organisé par le Département du tourisme des Philippines pour le réseautage régional.

:Organisé par le pour le réseautage régional. Cérémonie de signature du protocole d'accord: Entre AsiaEvents Exsic (organisateur du MIDE) et RHB Ocean Harmoni, favorisant une collaboration durable.

Approbations et partenaires stratégiques

Approuvé par : Société malaisienne de développement du commerce extérieur (MATRADE)

: Société malaisienne de développement du commerce extérieur (MATRADE) Approuvé par : Ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture (MOTAC)

: Ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture (MOTAC) Partenaires industriels stratégiques : Conseil de promotion du tourisme de Malaisie (MTPB) Office de promotion du tourisme Philippines Office du tourisme de Sabah Tourisme Terengganu Autorité de développement de Langkawi (LADA) Autorité de développement de Tioman (TDA) Perbadanan Labuan Université de Malaisie Terengganu (UMT) Ocean Harmoni par RHB

:

Partenaires médias officiels

Radiographie Magazine - Danemark

DiveLog Australasia – Australie

Plongeur Magazine - ROYAUME-UNI

Malaisie Vraiment Asie – Malaisie

AmLeisure Media Sdn Bhd – Malaisie

Adelston Media – Malaisie

GoTraz – Malaisie

Jom Do It Now – Malaisie

Guide de voyage – Malaisie

À propos de l'organisateurAsiaEvents Exsic (AEE) est la force derrière MIDE, avec plus de 28 années d'expérience Dans les domaines des expositions, des médias, des loisirs et de l'hôtellerie, AEE a fait ses preuves en organisant avec succès des salons professionnels locaux et internationaux et a été récompensée par de nombreux prix pour sa contribution aux événements d'affaires et au tourisme en Malaisie.