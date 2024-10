Les dates du salon international de plongée de Malaisie 2025 annoncées

Une porte d'entrée privilégiée vers le monde sous-marin !

La 19e Salon international de la plongée de Malaisie (MIDE) 2025 est sur le point de faire des vagues 13 au 15 juin 2025 au Centre international de commerce et d'exposition de Malaisie (MITEC) à Kuala Lumpur. Un événement majeur dans le calendrier de la plongée, qui a une fois de plus attiré l'attention du monde entier sur l'essor du secteur du tourisme sous-marin dans le monde.

Plateforme essentielle

Au cours de ses dix-huit années d'existence, le MIDE a attiré plus de 250,000 XNUMX visiteurs, consolidant ainsi sa position de plateforme incontournable pour la communauté de la plongée et les passionnés de sports nautiques. Cette année, le salon devrait être une grande célébration de la communauté de la plongée, attirant un public diversifié de plongeurs, de passionnés de sports nautiques et de navigation, ainsi que de professionnels du secteur du monde entier.

Un centre pour les passionnés de plongée

Le MIDE 2025 poursuivra sa tradition de réunir sous un même toit des professionnels du secteur, des opérateurs de plongée, des fabricants et des plongeurs passionnés, des amateurs de sports nautiques et de navigation. Des plongeurs chevronnés à la recherche des derniers équipements et destinations aux débutants souhaitant en savoir plus sur ce sport, l'exposition offrira une multitude d'options pour tous.

L'exposition sert de point de rencontre unique pour tout ce qui concerne le monde sous-marin, y compris les équipements, les cours, les voyages, la conservation et divers sports nautiques. Les visiteurs auront la possibilité de s'engager avec des marques locales et internationales, tandis que les exposants pourront tirer parti de l'événement pour accroître la visibilité de leur marque et obtenir de précieux prospects.

MIDE 2025 continuera d'être un phare d'innovation, d'éducation et de conservation, garantissant que les merveilles du monde sous-marin au-dessus et au-dessous restent accessibles, impressionnantes et protégées grâce au dialogue/forum de l'exposition.

L'inscription des exposants est ouverte

Les exposants du monde entier sont invités à s'inscrire pour présenter des équipements de plongée haut de gamme, une technologie de plongée de pointe et des sites de plongée exotiques uniques, afin de créer une expérience immersive pour les participants.

Il est conseillé de s'inscrire tôt pour garantir une place et éviter toute déception. Pour plus de détails, les personnes intéressées peuvent contacter l'équipe organisatrice à info@mide.com.my.

Des mises à jour régulières peuvent être trouvées sur le site officiel à l'adresse www.mide.com.my et via les réseaux sociaux. Suivez-nous sur Facebook et Instagram @MIDEEXPO.

À propos de l'organisateur:

AsiaEvents Exsic (AEE) est l'organisateur expérimenté du MIDE, avec une riche expérience dans la gestion d'événements, d'expositions, de services médiatiques et de gestion de projets. Établie en Malaisie, AEE possède 28 ans d'expertise dans les projets de loisirs et d'hôtellerie, ainsi que dans les expositions, séminaires et conférences internationales et locales. Reconnue pour son excellence, AEE a remporté plusieurs prix pour ses efforts exceptionnels dans l'organisation du MIDE et des événements d'affaires.