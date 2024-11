La plus grande pépinière d'herbiers marins au monde inaugurée pour accélérer la restauration des écosystèmes de la Grande Barrière de corail

La restauration des herbiers marins sur la Grande Barrière de corail sera considérablement renforcée grâce à la plus grande pépinière de restauration d'herbiers marins spécialement construite au monde, qui a été dévoilée aujourd'hui à Gladstone.

La pépinière SeaGrow de CQUniversity est financée par le partenariat entre la Great Barrier Reef Foundation et Coles Group et est la première pépinière d'herbiers marins à grande échelle au monde qui a été développée avec des chercheurs de premier plan sur les herbiers marins et les propriétaires traditionnels de récifs.

Will Hamill, directeur de la restauration des habitats côtiers de la Great Barrier Reef Foundation, a déclaré : « Le rôle des herbiers marins dans le maintien de la Grande Barrière de corail et la santé des habitats côtiers est absolument essentiel.

La plus grande pépinière d'herbiers marins au monde dévoilée 6

« Abritant le plus grand écosystème d'herbiers marins au monde, les prairies du récif fournissent des pépinières et des sources de nourriture pour des espèces menacées comme les tortues et les dugongs tout en agissant comme des filtres naturels en éliminant les polluants tels que les sédiments fins et l'excès de nutriments de l'eau.

« Mais ils ont également une autre tâche essentielle : atténuer le changement climatique en stockant 400 millions de tonnes de carbone, soit l’équivalent du poids de huit ponts du port de Sydney.

« Cependant, cet écosystème est menacé par les effets du changement climatique, et certaines zones ont du mal à se remettre de tempêtes, d'inondations et de cyclones de plus en plus violents et fréquents, comme les cyclones Jasper et Kirrily qui ont touché le récif l'été dernier.

La plus grande pépinière d'herbiers marins au monde dévoilée 7

« Cette destruction des écosystèmes est une arme à double tranchant. Non seulement nous perdons la capacité de stocker du carbone pour l’avenir, mais la perte de ces écosystèmes déclenche également la libération de dépôts historiques de carbone, augmentant encore les émissions.

« Alors que le monde se demande comment atteindre les objectifs urgents de réduction des émissions, nous nous tournons de plus en plus vers l’océan et ses écosystèmes côtiers – qui séquestrent le carbone 30 à 50 fois plus efficacement que les forêts tropicales – pour trouver des solutions de transition.

« Cette nouvelle pépinière d'herbiers marins élargie verra sa restauration considérablement augmentée grâce à une méthode innovante à base de semences mise au point dans l'installation, pour aider à réparer les écosystèmes critiques tout en libérant le potentiel de la Grande Barrière de corail pour atténuer les impacts du changement climatique. »

La plus grande pépinière d'herbiers marins au monde dévoilée 8

La directrice du CMERC, la professeure Emma Jackson, a déclaré que la pépinière était en préparation depuis trois ans et qu'elle serait transformatrice en améliorant les prairies sous-marines dégradées et en contribuant à renforcer leur résilience face aux impacts croissants du changement climatique.

« Les graines récoltées dans les pépinières sont utilisées pour réensemencer les prairies endommagées ou fragmentées, contribuant ainsi à améliorer leur état général et leur résilience.

« Notre nouvelle pépinière, la plus grande de ce type au monde, renforcera notre capacité de restauration des herbiers marins tout en offrant une meilleure accessibilité à la communauté locale et aux écoles pour visiter et en apprendre davantage sur cet habitat important. »

En octobre 2023, GBRF, CQU, Coles et Gladstone Port Corporation ont participé à un événement de cueillette de fleurs d'herbiers marins à Curtis Island avec Emma Jackson et Will Hamill.

La pépinière SeaGrow est financée par le partenariat du groupe Coles avec le Grande barrière de corail Fondation et a également reçu le soutien du programme de restauration côtière des récifs, financé par le Reef Trust du gouvernement australien.

Anna Stewart, responsable de la gouvernance et de l'engagement en matière de développement durable chez Coles, a déclaré : « Aujourd'hui marque une étape importante dans le partenariat de Coles avec l' Fondation de la grande barrière de corail Nous sommes ravis d'avoir contribué au lancement de la plus grande pépinière d'herbiers marins au monde. Nous savons que les prairies d'herbiers marins sont essentielles à la résilience du récif : elles constituent des zones d'alimentation pour les animaux marins et contribuent également à accroître la biodiversité, à améliorer la qualité de l'eau et à protéger les côtes.

« Nous attendons avec impatience les enseignements qui seront tirés de ce site ultramoderne, qui, nous l’espérons, contribueront à garantir que le récif puisse être apprécié par les générations à venir. »

La plus grande pépinière d'herbiers marins au monde dévoilée 9

Le professeur Jackson a déclaré que l’impact croissant du changement climatique et de la qualité de l’eau avait été ressenti par les prairies sous-marines du monde entier.

« Des initiatives comme celle-ci jouent un rôle important dans le renforcement de la santé et de la résilience de ces importants environnements marins à l’échelle mondiale et la pépinière fait partie d’un réseau mondial de pépinières d’herbiers marins. »