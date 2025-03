Margo Peyton, du Kids Sea Camp, nommée pionnière de l'année par Beneath the Sea

Margo Peyton, la force motrice derrière Camp en mer pour enfants, n'est pas étrangère aux récompenses, et elle aura désormais un autre « gong » à ajouter à sa collection grandissante avec l'annonce qu'elle a été nommée Pionnière de l'année 2025 par Beneath the Sea.

Après avoir été intronisée au Temple de la renommée internationale de la plongée sous-marine en 2024, cette dernière récompense fait suite à de nombreuses autres distinctions, notamment un PADI Lifetime Achievement Award en 2020, le Reaching Out Award de DEMA et le Diver of the Year de Beneath the Sea en 2018, et son intronisation au Temple de la renommée des femmes plongeuses en 2009.

Margo est à l’avant-garde de la promotion de la plongée auprès de la prochaine génération depuis 25 ans, inspirant plus de 8,000 XNUMX jeunes plongeurs et leurs familles, et apportant des contributions remarquables à l’exploration et à l’éducation sous-marines.