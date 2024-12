Rejoignez Monty Halls aux Maldives

Présentateur de télévision, auteur et Salon de la plongée GO Le fidèle Monty Halls rejoindra Scuba Dive Adventures pour un «Le meilleur des Maldives' voyage à bord du bateau de croisière Emperor Serenity en mars 2025 – et vous pourrez le rejoindre pendant le voyage.

La croisière de plongée « Le meilleur des Maldives » est l'expérience ultime pour les plongeurs qui souhaitent explorer les sites de plongée les plus célèbres et les plus époustouflants des atolls de Malé et d'Ari. Vous découvrirez les meilleurs sites de plongée en canal, en dérive et en pinacle, où vous aurez l'occasion de rencontrer une vie marine fascinante, notamment des raies manta, des requins-baleines et de nombreuses autres espèces.

L'Emperor Serenity peut accueillir confortablement jusqu'à 26 passagers dans 13 cabines. Le pont inférieur comprend huit cabines à lit double, tandis que les ponts principal et supérieur disposent chacun de deux suites avec un lit king-size, un lit simple et une vue imprenable sur l'océan. Chaque cabine dispose d'une climatisation à réglage individuel, d'une salle de bains privative, d'un grand espace de rangement et de ports de charge pratiques.

Plage idyllique des Maldives

Salles Monty

Monty Halls est un présentateur, un conférencier, un naturaliste, un ancien Royal Marine, un biologiste marin, un écrivain de voyage et un spécialiste du leadership. Son expérience couvre plus de deux décennies de direction d'équipes dans certains des environnements les plus reculés de la planète, de présentation de documentaires sur la faune et l'aventure et de collaboration avec des entreprises de premier ordre au Royaume-Uni et à l'étranger.

Pendant le voyage aux Maldives, Monty fera des présentations en soirée à bord et vous aurez l'occasion de discuter à un niveau personnel et d'écouter de première main les histoires de plongée de Monty à travers le monde.

Le voyage, qui se déroule du 16 au 23 mars, coûte 2,699 12 £ par personne, sur la base d'une occupation double en cabine standard. Des surclassements sont disponibles. Le forfait comprend sept nuits d'hébergement en pension complète à bord du navire, les transferts internes, toutes les plongées, une bouteille simple de XNUMX litres, des plombs, du thé, du café et de l'eau. Le Nitrox est également inclus.

NB : les vols internationaux, les activités non spécifiées et les pourboires ne sont pas inclus. Des suppléments pour personne seule peuvent s'appliquer. Veuillez noter que toutes les activités, les heures de lancement et les intervenants invités sont susceptibles d'être modifiés en raison des conditions environnementales locales, et que l'ordre dans lequel ils sont menés peut également changer.