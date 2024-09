L'Irlande obtient son premier récif artificiel

Un navire rouillé au passé résolument trouble a été coulé au fond de la baie de Killala, premier récif artificiel d'Irlande.

Le MV Shingle a été saisi par les Revenue Commissioners lors d'une saisie de trafic de cigarettes/tabac de 14 millions d'euros il y a dix ans, alors qu'il était en route de Slovénie vers Drogheda avec 32 millions de cigarettes et une certaine quantité de tabac à bord, et qu'il languissait d'abord à Dublin, puis à New Ross dans le comté de Wexford, accumulant des frais d'amarrage, des travaux de réparation et d'entretien.

Michael Loftus, du club local Grainne Uaile Sub Aqua, a été le premier à lancer l'idée de créer un récif artificiel pour stimuler le tourisme et soutenir la vie marine locale il y a de nombreuses années, et maintenant, grâce à la liaison entre son comité (Killala Bay Ships 2 Reef), les Revenue Commissioners, le Mayo County Council et le Sligo County Council, c'est enfin arrivé.

Le MV Shingle se dirige vers la surface

Le MV Shingle a effectué son dernier voyage hier après-midi (mercredi 18 septembre) et s'est posé à 29 m après environ une heure et demie devant une véritable flotte de bateaux transportant des touristes, qui ont poussé d'énormes acclamations alors qu'il disparaissait finalement sous la surface.

Le projet a coûté environ 2 millions d'euros, mais on espère que la nouvelle arrivée augmentera le nombre de visiteurs dans la région, tout en étant bénéfique pour la flore et la faune marines des environs.

Michael Loftus a commenté : « De nombreux autres endroits dans le monde ont des récifs artificiels, mais il n’y en a pas en Irlande. Nous avons des épaves au large de l’Irlande du Nord, mais elles reposent trop profondément et ne sont accessibles qu’aux plongeurs techniques expérimentés. Notre récif n’est situé qu’à 30 m de profondeur, ce qui est à la portée des plongeurs les moins expérimentés comme des plongeurs expérimentés. »