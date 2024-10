Décès de Bill Gavin, célèbre plongeur spéléologue

Le décès du plongeur spéléologue américain Bill Gavin, cofondateur du célèbre Woodville Karst Plain Project (WKKP), créé au milieu des années 1980 pour explorer sous la zone karstique du nord de la Floride, entre Tallahassee et le golfe du Mexique, a été signalé.

« Bill était un innovateur de classe mondiale qui travaillait avec diligence pour aider Bill Main à perfectionner la configuration de l'équipement Hogarthian, à utiliser les scooters Tekna avec une laisse de remorquage pour l'exploration, à mettre en œuvre des normes de mélange de gaz pour l'utilisation du trimix par le WKPP et à concevoir des tables de décompression précoces que l'équipe utiliserait tout au long de la fin des années 1980 », a déclaré le WKPP dans un communiqué.

Gavin, un ingénieur de la marine américaine, a obtenu son diplôme de spéléologue en 1979 et, avec son ami Main, a découvert la caractéristique Big Rooms dans la région de Woodville Karst Plain au début des années 1980.

Les deux plongeurs, bientôt rejoints par d'autres tels que Parker Turner, Lamar English et Bill McFaden, voulaient que leur groupe de recherche et d'exploration se concentre sur la liaison des systèmes de grottes inondées de la région, et Gavin a consulté l'expert en gaz Dr Bill Hamilton sur l'utilisation de l'hélium pour faciliter des plongées plus ambitieuses.

Les plongeurs avaient déjà commencé à standardiser la configuration de leur équipement et leurs techniques, et Gavin et Main ont inventé le terme « Hogarthian » pour le système (basé sur le deuxième prénom de Main). Cette approche allait plus tard donner naissance à la philosophie DIR (« Doing It Right »).

Scooter Gavin

Les deux hommes ont établi une connexion entre les puits Sullivan et Cheryl en janvier 1988 et, avec Turner et English, ont effectué la traversée entre ces deux puits en juin, établissant ainsi un record du monde à l'époque.

Gavin « a continué à explorer le puits Innisfree en aval et a progressé vers le puits Turner au début des années 1990 », indique le WKPP. Il a également pénétré sur environ 1.8 km dans le tunnel A de Wakulla Spring.

En 1991, Gavin a développé un prototype du « Gavin Scooter », un DPV conçu pour naviguer dans les passages des grottes. Ce modèle a continué à être utilisé pendant longtemps, avec diverses modifications, par les plongeurs du WKPP.

La même année, Gavin et Turner avaient cartographié des grottes dans un étroit passage à Indian Springs lorsque le niveau d'eau et la visibilité ont soudainement chuté et qu'ils ont trouvé leur sortie bloquée. Gavin a réussi à se frayer un chemin vers la sortie, avec peu de gaz restant, mais Turner s'est noyé dans l'incident.

L'expérience a inspiré des recherches scientifiques qui ont conclu que les bulles de gaz expulsées par les plongeurs avaient été capables de faire tomber le calcaire qui bloquait leur voie de sortie.

L'ennui de la politique

En 1995, le plongeur controversé George Irvine a pris la direction du WKKP et à la fin de cette année-là, Gavin avait arrêté la plongée en grotte.

Des années plus tard, il a expliqué qu'il avait cessé d'apprécier ce passe-temps à cause de « l'ennui de la politique, des problèmes d'accès au site, de l'irritation causée par les insultes et les critiques par courrier électronique, etc. Cela ne valait plus la peine d'y consacrer du temps, des efforts et des risques considérables. »

« Bill était un pionnier de l’exploration des grottes sous-marines profondes. Il était très respecté dans la communauté des plongeurs et il a mis en œuvre bon nombre des premières normes que le WKPP utilise encore aujourd’hui », a déclaré le WKPP« Merci pour votre contribution à la longévité de notre plongée. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis. »

