L'IANTD et le SEI adoptent les programmes de premiers secours « Powered By DAN »

Deux autres agences de formation à la plongée ont adopté le programme de DAN pour leurs cours de premiers secours, l'Association internationale des plongeurs Nitrox et techniques (IANTD) et Scuba Educators International (SEI) rejoignant NAUI en adoptant le programme Powered By DAN.

Grâce à Powered By DAN, les agences de formation à la plongée intègrent les compétences et les normes des cours de base de réanimation cardio-pulmonaire, de réanimation cardio-pulmonaire, d'administration d'oxygène et d'autres cours de DAN dans leur formation aux premiers secours.

« L'objectif de DAN est d'avoir des secouristes compétents sur chaque site de plongée, et notre programme est le plus complet de l'industrie de la plongée, couvrant plus de compétences que tout autre cours pour les prestataires non professionnels », a déclaré JoAnn Perry, directrice de la formation chez DAN.

En matière de plongée et de formation en milieu aquatique, les organismes de formation sont experts. En matière de premiers secours en cas de blessures liées à la plongée, de nombreux acteurs de notre secteur font confiance à DAN, expert en la matière.

DAN fournit l'apprentissage en ligne et les ardoises, tandis que les agences de formation de plongée hébergent le contenu sur leurs plateformes et certifient les instructeurs et les formateurs d'instructeurs via leurs systèmes.

« Bien sûr, SEI aurait pu développer son propre programme de premiers secours », a déclaré Jim Gunderson, président-directeur général de SEI, « mais pourquoi réinventer la roue alors que DAN propose déjà le programme le plus complet du secteur ? SEI est fier de s'associer à DAN pour son programme SEI First Aid – Powered By DAN. Ce partenariat permettra à nos instructeurs et à nos centres de plongée d'offrir à leurs élèves et à leurs communautés un excellent programme de premiers secours à moindre coût. »

« Nous sommes convaincus que nos professionnels et nos plongeurs bénéficieront de cette collaboration avec DAN », a déclaré Luis Augusto Pedro, PDG d'IANTD. « Les programmes d'IANTD, du niveau débutant à celui avancé, sont conçus pour doter les plongeurs des compétences et des connaissances nécessaires à la sécurité, à la responsabilité et à l'autonomie. Ce partenariat avec DAN pour la formation aux premiers secours contribuera sans aucun doute à cet objectif. »

« Les données de DAN sur les recherches, les services médicaux et les réclamations nous fournissent des informations cruciales sur la fréquence et la gravité des divers incidents survenant en plongée », a déclaré Bill Ziefle, président-directeur général de DAN. « Nous disposons d'une équipe dédiée chargée de surveiller les normes internationales de premiers secours et de maintenir notre programme à jour avec les dernières recherches. Nous sommes heureux de mettre cette expertise au service de l'ensemble de la communauté de la plongée grâce à notre programme « Powered By DAN ». »